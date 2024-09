Kim accoglie Shoigu a Pyongyang alle 10:46

09:20 Accordo per il dispiegamento della Brigata Lituana firmato

Il governo lituano e tedesco ha siglato un accordo per creare la struttura necessaria per il dispiegamento di una brigata completamente equipaggiata in Lituania, parte della NATO dei Paesi baltici. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas hanno apposto le loro firme all'accordo a Berlino. Secondo il ministero della Difesa, questo nuovo accordo serve a rafforzare l'Accordo sullo Status of Forces NATO, chiarendo la posizione legale dei soldati e dei civili tedeschi in Lituania, offrendo così una sensazione di sicurezza legale. L'accordo copre questioni come i diritti di residenza, la legislazione fiscale, l'istruzione, la salute, la regolamentazione del traffico e la sicurezza pubblica, tra le altre. Ad esempio, stabilisce le basi per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata è prevista per iniziare le operazioni entro il 2027.

09:42 La famiglia di Kalesnikava esprime preoccupazione per la salute della leader dell'opposizione

La sorella di Maria Kalesnikava, leader dell'opposizione bielorussa, ha espresso preoccupazione per il suo benessere. Tatjana Chomitsch ha rivelato che Kalesnikava è stata tenuta in condizioni deplorevoli per quattro anni, pesando solo 45 kg per 1,75 metri di altezza. Chomitsch ha condiviso che ha ricevuto informazioni da ex detenuti, che affermano che la situazione di Kalesnikava è critica, poiché nessuno può sopravvivere a lungo in tali condizioni. Accusa le autorità di sottoporre la sorella a torture sia psicologiche che fisiche. Il ministero dell'Interno bielorusso non ha risposto a una richiesta di commento sul trattamento duro di Kalesnikava. Kalesnikava, 42 anni, è diventata un potente simbolo di resistenza sin dai protesti del 2020 contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e successivamente è stata condannata a 11 anni per aver presumibilmente pianificato un colpo di stato.

10:17 Munz su minacce di guerra di Putin: "Errore di Putin non fa titoli del mattino"

Le minacce di escalation di Putin, il presidente russo, contro l'Ucraina, nel caso in cui il paese fosse autorizzato a lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo, hanno suscitato timori di escalation. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz sottolinea diversi motivi per cui le minacce di Putin non hanno attirato molta attenzione.

10:46 Volodin incolpa NATO per la guerra contro la Russia

Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin ha accusato la NATO di essere attivamente coinvolta nei conflitti in corso in Ucraina. "Stanno facendo la guerra contro di noi", ha notato in un messaggio su Telegram. Implica che la NATO sta assistendo l'Ucraina nella selezione di città russe come bersagli per gli attacchi, coordinando i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e impartendo ordini al governo ucraino.

08:56 Diplomati britannici espulsi dalla Russia con accuse di spionaggio

Le autorità russe hanno espulso sei diplomatici britannici citando prove di attività di spionaggio. Il servizio di intelligence FSB afferma che il Foreign Office di Londra sta orchestrando un'escalation politica e militare, con l'obiettivo di indebolire la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che l'ambasciata britannica sta deliberatamente causando danni al popolo russo. L'espulsione di questi diplomatici potrebbe essere legata ai negoziati sulla possibile fornitura di armi a lungo raggio all'Ucraina da parte del Regno Unito e degli Stati Uniti. Il primo ministro britannico Starmer è previsto per incontrare il presidente degli Stati Uniti Biden più tardi oggi.

08:31 Il presidente ucraino esige il rilascio dei missili a lungo raggio

Il presidente ucraino Zelensky ha richiesto per diverse settimane il rilascio dei missili a lungo raggio per colpire le posizioni militari russe. Gli Stati Uniti e il Regno Unito dovrebbero discutere di questa questione. Il presidente russo Putin non ha esitato a rispondere con un severo avvertimento all'Occidente.

08:03 La Russia offre di condividere la sua esperienza nel combattere le armi occidentali con gli alleati

La Russia ha offerto di condividere la sua esperienza nel combattere diverse armi occidentali con i suoi alleati. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin lo ha sottolineato in una conferenza sulla sicurezza in Cina, secondo l'agenzia di stampa russa RIA. Ha affermato che la Russia ha una conoscenza approfondita del combattimento contro diverse armi occidentali e è più che disposta a condividere questa esperienza con i suoi partner. I conflitti hanno portato all'avvento della guerra moderna, con le armi russe in grado di neutralizzare i loro omologhi occidentali.

07:34 Individui arrestati per aver incendiato veicoli militari a Kyiv

Cinque individui sono stati arrestati per aver appiccato il fuoco a veicoli militari a Kyiv, in un tentativo di screditare l'esercito, su incarico di un servizio di intelligence russo. Secondo il servizio di intelligence interno ucraino, gli uomini provenivano da diverse parti dell'Ucraina per cercare lavoro nella capitale e sono stati contattati da agenti russi tramite Telegram per guadagnare rapidamente. Hanno registrato le loro azioni sui loro telefoni per ottenere il pagamento, ma non sono riusciti a farlo.

07:05 Il rabbino Asman piange la perdita del figlio adottivo in guerra

Il rabbino capo ucraino Moshe Asman piange la morte del suo figlio adottivo, che ha perso la vita durante l'invasione russa. Un servizio funebre tenuto a Kyiv il giovedì ha onorato Anton Samborskij, 32 anni, che è stato dato per disperso alla fine di luglio e la cui morte è stata infine confermata dopo un'attesa prolungata. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio, il rabbino Asman ha pubblicato sui social media. Lo ha adottato quando era un orfano di 10 anni. L'ultima volta che ha parlato con suo figlio è stato il 17 luglio.

06:29 Giappone Scambia Caccia da Combattimento su Aerei Russi Vicino a OkinawaLa forza aerea giapponese ha scambia caccia da combattimento giovedì dopo che due aerei russi hanno sorvolato la sua territorio. Gli aerei russi, Tu-142, non hanno invaso lo spazio aereo giapponese, secondo il Ministero della Difesa. Nel corso della giornata, gli aerei hanno volato dal mare verso la regione meridionale di Okinawa, ha aggiunto il ministero. In risposta, "abbiamo dispiegato caccia da combattimento dalle Forze di Autodifesa Aerea in modo urgente", ha annunciato il ministero. Gli aerei russi sono poi partiti verso nord. Il Ministero della Difesa ha anche riferito che gli aerei hanno attraversato le Curili, una regione contesa tra Giappone e Russia. Iniziata questa settimana, Russia e Cina hanno iniziato esercitazioni navali congiunte nel Mar del Giappone. Queste esercitazioni fanno parte di un grande esercizio navale. L'ultima volta che gli aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone è stato nel 2019. Per maggiori dettagli, clicca qui.

06:07 Russia Sostiene che gli Stati Uniti Seguono una Politica di Contenimento contro di Essa e la CinaIl vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha dichiarato in una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti seguono una politica di contenimento contro la Russia e la Cina. La dichiarazione è stata riportata dall'agenzia di stampa russa Tass. Fomin ha informato Tass che Russia e Cina sostengono la creazione di un mondo giusto, multipolare e basato sull'uguaglianza e il rispetto reciproco. Tuttavia, l'Occidente si prepara per le guerre in Asia istituendo nuovi blocchi di sicurezza nella regione, ha affermato.

05:27 Ucraina Rapporta Attacco Aereo Russo su Navi Mercantili nel Mar NeroLa Marina ucraina ha fornito ulteriori informazioni su un presunto attacco aereo russo su una nave mercantile civile nel Mar Nero. Secondo loro, un bombardiere Tu-22 ha probabilmente lanciato un missile anti-nave Ch-22 contro la nave. Il vascello, sotto la bandiera della nazione caraibica di Saint Kitts e Nevis, stava navigando dal porto ucraino di Chornomorsk all'Egitto con un carico di grano. Un rapporto della BBC ha riferito che, al momento, la nave mercantile si trovava nella zona economica esclusiva della Romania. Invece di un missile cruise Ch-22, progettato per colpire portaerei, è stato riferito che è stato utilizzato un missile Ch-31 meno potente, utilizzato per la soppressione radar, ha aggiunto il rapporto.

03:19 Circostanze Incerte Intorno alla Morte di un Soldato Moldavo alla Linea di DemarcazioneUn soldato moldavo è morto in circostanze incerte mentre prestava servizio alla linea di separazione con la regione secessionista della Transnistria. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha informato che sembra che il soldato sia stato mortalmente ferito da un proiettile della sua arma mentre svolgeva il suo servizio al suo posto. La polizia e i professionisti medici stanno ora esaminando la situazione, ha aggiunto il ministero. Soldati da entrambe le parti, Moldova e Transnistria, nonché truppe russe, sono stanziati lungo la linea di separazione tra le due parti sin dal conflitto del 1992 seguito al crollo dell'Unione Sovietica. Gli incidenti alla linea di separazione sono rari.

02:18 Primo Ministro Britannico Garantisce Nessuna Involuzione della NATO nel Conflitto Ucraino

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha respinto l'affermazione del Presidente Putin che la fornitura dell'Occidente di armi avanzate all'Ucraina per attacchi profondi nel territorio russo rappresenta l'involuzione della NATO. "L'Ucraina ha il diritto alla difesa", ha detto Starmer, sottolineando che il Regno Unito sostiene questo diritto e offre opportunità di formazione in questo contesto. Tuttavia, il Regno Unito non cerca il conflitto con la Russia, ha ribadito Starmer. Leggi di più qui.

01:09 L'Ambasciatore degli Stati Uniti a Kyiv Si Aspetta un Sostegno più Aggressivo dell'Ucraina da Kamala Harris

L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, believes that if the Democratic presidential candidate Kamala Harris is elected, she would likely be more supportive of Ukraine than the incumbent Joe Biden. Harris's stance has been more assertive in certain areas, Taylor stated at an event at the American University in Kyiv. Since Biden, Harris has been more prompt in making decisions regarding HIMARS, Abrams, and F-16 fighter jets. Currently, Biden is also cautious about enabling Ukraine to launch attacks deep into Russian territory. Taylor expects a more aggressive policy from Harris, likely due to potential changes in the White House's foreign policy team.

00:27 Il Presidente Ucraino Ringrazia l'Estonia per l'Aiuto Militare

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo la sua gratitudine per l'aiuto militare dell'Estonia. La nazione dell'UE e della NATO ha impegnato lo 0,25% del suo PIL annuale per sostenere i bisogni della difesa dell'Ucraina. I colloqui hanno coperto la ricostruzione e le aspirazioni dell'Ucraina per entrare nell'UE. Nel frattempo, il Primo Ministro lettone Evika Siliņa ha promesso ulteriori aiuti durante un incontro con Zelensky.

23:19 Corte Tedesca Decide che il BND Non è Tenuto a Rivelare Informazioni sull'Analisi dell'UcrainaIl Servizio di Intelligence Federale Tedesco (BND) non è obbligato a rivelare se ha descritto una vittoria militare ucraina come difficile o impossibile a un giornalista in conversazioni segrete, ha deciso la Corte Amministrativa Federale di Lipsia. Il BND non deve rivelare quali media hanno partecipato a queste conversazioni private. Tuttavia, deve rivelare il numero di conversazioni individuali riservate che il BND ha avuto quest'anno sulla situazione militare dell'Ucraina, ha deciso la corte. La richiesta di un'ordinanza provvisoria del giornalista è stata principalmente respinta sulla base di un articolo di giornale di maggio, che affermava che un politico della CDU ha sostenuto che il BND stava deliberatamente diffondendo valutazioni negative della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 Coalizione Trafico: Politici Favoriscono Uso di Armi a Lungo Raggio contro la RussiaI politici della coalizione del traffico sostengono l'uso di armi a lungo raggio da parte di Kyiv contro i bersagli russi. Michael Roth, esperto di politica estera dell'SPD, dice a T-Online che è appropriato e in linea con il diritto internazionale attaccare finalmente i bersagli militari in Russia con i razzi occidentali a lungo raggio. Roth suggerisce come possibili bersagli russi per le armi a lungo raggio gli aeroporti militari, i centri di comando o le basi di lancio, poiché da lì vengono lanciati "attacchi brutali contro i bersagli civili ucraini". Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber dell'FDP, concorda sul fatto che è ora di autorizzare "l'attacco degli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow". Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea che la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici contro gli ospedali, gli edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico. Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance Discute le Idee di Trump sull'UcrainaIl candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance suggerisce che il piano di Donald Trump per porre fine al conflitto russo potrebbe comportare l'istituzione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. In un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Vance spiega che Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per "discutere di una soluzione pacifica". Vance crede che Trump potrebbe raggiungere un accordo rapidamente. Trump è noto per le sue simpatie verso il presidente russo Vladimir Putin e la sua critica ripetuta all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. Trump afferma anche di poter porre fine alla guerra in 24 ore se eletto, ma non fornisce dettagli specifici.

21:03 "Dio è con Noi. Siamo Russi" - Processione Fascista a San PietroburgoNon possono contestare la loro affermazione e lei non può argomentare contro di loro: "Dio è con noi. Siamo russi", gridano numerosi nazionalisti e fascisti russi durante una processione a San Pietroburgo. Ripetutamente, gridano: "Avanti, russi!". L'occasione per la loro processione è l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, onorato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

Secondo il popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, la Russia non dovrebbe fermarsi alla conquista dell'Ucraina. "Credo che la barriera ideale sia l'Atlantico. Una barriera naturale", dice il propagandista del Cremlino. Il luogo perfetto per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid.

