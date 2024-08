Kiev vuole distruggere le infrastrutture militari

Per porre fine all'omicidi di civili in Ucraina, le capacità militari della Russia devono essere distrutte in modo permanente, secondo le dichiarazioni del governo ucraino. Kyiv spera di ottenere l'approvazione dell'Occidente per utilizzare missili a lungo raggio contro il territorio russo a tale scopo.

Dopo un nuovo attacco aereo russo mortale vicino a Kyiv, l'Ucraina mira a distruggere in modo permanente l'infrastruttura militare russa per fermare l'omicidio di civili. Per fare ciò, la capacità di uccidere della Russia deve essere rimossa, ha detto Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale di Kyiv. Ha pubblicato un video che mostra le forze di deployment in un campo di detriti. I russi hanno ucciso un bambino di quattro anni e suo padre nell'attacco, con un drone che ha colpito la casa della famiglia. Le autorità ucraine avevano precedentemente segnalato un attacco con missili russi.

"È necessario distruggere la sua infrastruttura militare perché il nemico non accetta altri argomenti", ha detto Yermak riguardo all'invasione russa. L'Ucraina spera in una rapida approvazione da parte degli alleati occidentali per utilizzare missili a lungo raggio contro il territorio russo. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva espresso grandi aspettative per le decisioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia. "Aspettiamo decisioni forti che ci portino a una pace giusta."

Per la prima volta sabato sera, il presidente ha anche affrontato l'incursione delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk. Si tratta di aumentare la pressione su Mosca. Le unità ucraine si sono trincerate in molti luoghi nella regione di Kursk. La Russia sta aumentando gradualmente le forze per respingere l'avanzata ucraina. Secondo le autorità, almeno 13 persone sono rimaste ferite in un edificio residenziale nella città di Kursk quando un missile ucraino ha colpito, secondo i resoconti russi.

Le informazioni delle parti in guerra non sono verificabili da una fonte indipendente. La Russia sta conducendo la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina da quasi due anni e mezzo. Lo scorso martedì, l'Ucraina ha lanciato per la prima volta un attacco a sorpresa con le proprie truppe sul territorio russo nella sua lotta difensiva.



