Kiev vuole creare una "zona cuscinetto" con l'offensiva di Kursk

Le truppe ucrainee stanno facendo progressi nella regione russa di Kursk. L'obiettivo dell'offensiva rimane oscuro da tempo. Il presidente Zelensky parla inizialmente di fare pressione sul Cremlino per portare a veri negoziati di pace. Il suo ministro degli interni va ancora oltre.

L'esercito ucraino, nella sua offensiva nella regione russa di confine di Kursk, mira a stabilire una "zona cuscinetto" per proteggere la sua popolazione, secondo le sue stesse dichiarazioni. "L'istituzione di una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo per proteggere la nostra popolazione al confine dagli attacchi nemici quotidiani", ha detto il ministro degli interni Ihor Klimenko su Telegram.

Kyiv ha anche annunciato piani per creare un corridoio umanitario nella regione. "Le nostre forze si stanno preparando per aprire un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili, sia verso la Russia che verso l'Ucraina", ha detto anche la vice primo ministro Iryna Vereshchuk su Telegram.

L'esercito ucraino ha iniziato la sua avanzata nella regione di confine di Kursk l'6 agosto e ha registrato alcuni guadagni territoriali. Attualmente, tra gli 800 e i 1000 chilometri quadrati della regione sono sotto il controllo ucraino, secondo le fonti russe. L'esercito ucraino sostiene di aver catturato 74 insediamenti, mentre le fonti russe segnalano 28. Tra 120.000 e 200.000 russi hanno lasciato o sono stati evacuati dalla zona. La regione di Kursk ha una popolazione di oltre 1,1 milioni di abitanti, con circa 440.000 abitanti nella città principale di Kursk.

La leadership ucraina ha dichiarato in precedenza di non cercare di annettere i territori catturati. Gli attacchi ucraini cesserebbero se la Russia accettasse una "pace giusta". Kyiv spera anche che i numerosi soldati russi catturati le diano una posizione forte in uno scambio futuro di prigionieri ucraini.

although the ground offensive of Ukrainian troops is currently limited to the Russian region of Kursk, the neighboring region of Belgorod has also declared a state of emergency. The situation in the region remains quite difficult and tense, Governor Vyaсheslav Gladkov said. In the Kursk region, a state of emergency of national significance has been declared. Ukrainian soldiers are currently advancing in Kursk both to the north and south. In the south, troops are just a few kilometers from the border with the Belgorod region.

The Belgorod region has been attacked from the air by Ukrainian troops for some time. Belgorod, Kursk, and other Russian regions reported renewed drone and rocket attacks from the Ukrainian side. The Russian Ministry of Defense reported 117 intercepted drone attacks and 4 destroyed tactical missiles. Russian military airfields were also reportedly attacked.

Last year, so-called volunteer battalions, including Russians fighting on the Ukrainian side, were temporarily deployed there. Last week, Ukrainian soldiers briefly stayed in the village of Poros in the Belgorod region, which borders the Kursk region, and recorded a video with a flag.

The Ukrainian military has been reported to utilize drones in their operations against Russian targets in the Belgorod region, as indicated by the Russian Ministry of Defense's report of 117 intercepted drone attacks and 4 destroyed tactical missiles.

In response to the escalating drone attacks, the Belgorod region has strengthened its air defense systems to protect its vital infrastructure.

