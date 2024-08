Kiev vive il secondo allarme per raid aerei più lungo dall'inizio del conflitto, avvenuto alle 15:40.

A causa degli intensi attacchi russi in Ucraina, Kyiv ha vissuto un'allerta antiaerea per un'impressionante durata di 7 ore e 46 minuti. Secondo il resoconto del giornalista Denis Trubetskoy, si tratta del secondo allarme antiaereo più lungo nella capitale dal inizio dell'invasione russa. In precedenza, era stato segnalato un allarme di 9 minuti più lungo, secondo il suo resoconto su X. Secondo Anton Gerashchenko, ex consigliere del ministro dell'Interno ucraino, l'allarme antiaereo è durato fino a 10 ore in diverse regioni dell'Ucraina.

15:15 Attacco contrattacco segnalato a Kursk da parte della Russia Le forze russe hanno attaccato i soldati ucraini in diverse posizioni lungo la linea del fronte nella regione russa di Kursk, secondo le informazioni del ministero della Difesa di Mosca. Inoltre, l'aggressione ucraina è stata respinta in sette diversi punti a Kursk. Inoltre, le forze ucraine hanno subito attacchi in 16 posizioni nella regione di Sumy, che confina con Kursk sul lato ucraino.

14:55 Ispettore dell'IAEA prioritizza la visita alla centrale nucleare di Kursk Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, guiderà personalmente un'ispezione alla Centrale Nucleare di Kursk situata nella regione russa omonima, dopo l'ingresso delle truppe ucraine nell'area. Secondo la dichiarazione di Grossi su X, si tratta di una risposta alla grave situazione. "Ribadisco ancora una volta, la sicurezza delle strutture nucleari non deve essere mai compromessa", ha sottolineato. La visita è prevista per il prossimo martedì.

14:47 Incendio nella più grande raffineria di petrolio della Russia a Omsk Un incendio è scoppiato nella più grande raffineria di petrolio della Russia nella città di Omsk, come riferito dall'operatore della raffineria, Gazprom. Due persone sono rimaste ferite, ma le operazioni continuano, come dichiarato in un comunicato stampa. "L'incendio alla raffineria di Omsk è stato contenuto. Il sistema di sicurezza automatico della raffineria ha rilevato un incendio nella sua attrezzatura tecnica", hanno dichiarato. La produzione non è stata influenzata.

14:32 Le forze russe rivendicano l'attacco alle armi e munizioni occidentali Le forze russe hanno attaccato le stazioni di compressione del gas e le stazioni di trasformazione dell'energia in Ucraina, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa di Mosca. Le strutture energetiche sono state attaccate con droni e missili, secondo il ministero, fornitore di elettricità al complesso militare-industriale ucraino. Sono state anche attaccate le armi e le munizioni occidentali depositate in due aeroporti ucraini.

14:09 Giornale georgiano riferisce di almeno 247 soldati russi catturati a Kursk Dal surprise incursion dell'Ucraina nella regione russa di Kursk all'inizio di agosto, fonti del giornale georgiano riferiscono che oltre 240 soldati russi sono stati catturati dalle truppe ucraine. Il giornale ha analizzato più di 130 foto e video raccolti dal 6 agosto. La maggior parte delle prove visive sarebbe stata raccolta dai soldati ucraini e condivisa sui social media. L'analisi include anche immagini scattate da un fotografo del giornale georgiano da una prigione dove si dice che i soldati russi catturati siano detenuti in Ucraina. "Le immagini autentiche mostrano almeno 247 prigionieri russi e sostengono le affermazioni delle autorità ucraine secondo cui centinaia di russi sono stati catturati durante l'incursione", ha annunciato il giornale.

13:43 Oggetto non identificato sembra entrare nello spazio aereo polacco e atterrare Durante l'attacco russo all'Ucraina, un oggetto non identificato sembra essere penetrato nello spazio aereo polacco e potrebbe essere atterrato sul territorio polacco. Secondo l'agenzia di stampa statale polacca PAP, la ricerca dell'oggetto, che non è ritenuto un razzo, è ancora in corso. "Durante l'attacco russo di massa al territorio ucraino di lunedì, un oggetto sembra essere entrato nel territorio polacco", ha informato il comandante operativo delle forze armate polacche, generale Maciej Klisz, a Polsat News. Il Guardian riferisce, citando un portavoce dell'esercito, che l'oggetto è probabilmente un drone.

13:21 Impatto sospetto di un razzo russo su una diga a nord di Kyiv Durante l'ampio attacco aereo all'Ucraina di questa mattina, una diga a nord di Kyiv sarebbe stata colpita da un razzo russo, secondo i resoconti dei media ucraini. Un video condiviso dal giornalista Yaroslav Trofimov del Wall Street Journal mostra parte della centrale idroelettrica in fiamme. "Se la diga si rompe, potrebbero morire molte persone a valle", ha scritto Trofimov. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulla entità dei danni alla struttura.

12:57 Zelenskyy descrive l'ultimo attacco russo come "molto dannoso" La Russia avrebbe lanciato più di 100 razzi e quasi 100 droni durante l'ultimo attacco di massa, secondo i resoconti ucraini. "Questo è stato uno degli attacchi più distruttivi", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un messaggio video su Telegram. Nonostante il ministero della Difesa russo affermi di aver colpito "tutte le strutture di infrastruttura designate" durante i loro attacchi di massa all'Ucraina, Zelenskyy ha spiegato che l'attacco era "combinato", coinvolgendo oltre 100 tipi diversi di razzi e circa 100 droni Shahed di origine iraniana.

12:38 Gli ufficiali ucraini incoraggiano l'Occidente ad autorizzare colpi profondi nel territorio russo L'Ucraina sta incoraggiando l'Occidente ad autorizzare l'uso delle armi fornite per colpire profondamente nel territorio russo in un tentativo di accelerare la fine dell'aggressione russa. "Una tale decisione accelererebbe la fine del terrore russo", ha scritto Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente Volodymyr Zelenskyy, su Telegram.

12:09 Il portavoce del Cremlino afferma che le trattative con l'Ucraina non sono più rilevanti La Russia ritiene che le trattative con l'Ucraina relative a un cessate il fuoco abbiano perso la loro importanza, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. L'incursione delle truppe ucraine nella regione di confine russa di Kursk non può essere tollerata, ha dichiarato. Non ci sono state trattative su un cessate il fuoco e l'argomento è considerato irrilevante.

11:41 Munz: "L'esercito bielorusso non è realmente temibile" Il leader autoritario Lukashenko sta ammassando migliaia di soldati vicino al confine tra Belarus e Ucraina, un'azione che sta causando preoccupazione. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz suggerisce che si tratta più di una dimostrazione di forza che di una minaccia reale.

11:25 Circles: Sospected Russian Sabotage near Geilenkirchen Alert Le fonti di sicurezza tedesche riferiscono che i rapporti di intelligence hanno suggerito un'operazione di sabotaggio russa utilizzando un drone, portando all'aumento del livello di sicurezza alla base NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana. C'erano informazioni credibili da un'agenzia di intelligence straniera che indicavano piani per un'operazione di sabotaggio russa contro la base NATO.

11:20 Immagini satellitari: Russi in difficoltà nel contenere l'incendio al deposito di Proletarsk L'incendio al deposito di carburante di Proletarsk nel sud della Russia continua a bruciare da più di una settimana, secondo le ultime immagini satellitari del sistema di monitoraggio incendi e foreste di NASA FIRMS. L'incendio, che ha interessato oltre 70 serbatoi, è stato innescato da un attacco con drone ucraino della notte del 17 agosto.

I rapporti non confermati suggeriscono che un altro attacco si sia verificato venerdì mattina. Le autorità regionali di Rostov hanno dichiarato lo stato di emergenza per il distretto di Proletarsk. Secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, 47 pompieri erano stati feriti nell'incendio fino a quel momento.

10:50 Polonia dispiega aerei da caccia Gli attacchi russi vicino al confine ucraino stanno influenzando anche il paese confinante della Polonia: a causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco, l'esercito polacco ha inviato intercettori, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Altri aerei alleati hanno fatto parte dell'operazione. Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha utilizzato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, che possono trasportare missili cruise, in un'occasione. Sono stati lanciati anche missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina e il paese è stato attaccato anche dal Mar Nero.

10:22 Video: Soldato ucraino spara contro un missile russo con una mitragliatrice Un video condiviso sui social media dal governatore Viktor Mykyta mostra i soldati ucraini di una unità di difesa aerea che utilizzano una mitragliatrice montata su un camion per sparare contro un missile russo nella regione occidentale di Transcarpathia. Il missile, apparentemente lanciato dalla regione confinante di Lviv, è stato abbattuto dal 650º battaglione anticarro separato. La squadra di verifica RTL/ntv ha validato l'autenticità del video. Tuttavia, rimane ancora sconosciuto il tipo di missile abbattuto. Secondo il "Kyiv Independent", non è stato il fuoco della mitragliatrice a abbattere il missile, ma un missile ucraino di difesa aerea, come dichiarato dal precedente portavoce dell'aeronautica, Yuriy Ignat.

10:03 15 regioni ucraine hanno subito attacchi russi - Infrastruttura energetica presa di mira

Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata presa di mira dalla Russia, secondo il rapporto mattutino del primo ministro Denys Shmyhal. "Oggi, un massiccio attacco russo ha colpito 15 regioni. Il nemico ha utilizzato diverse armi: droni, razzi, missili ipersonici. Ci sono state vittime e feriti", ha scritto Shmyhal su Telegram. Secondo i rapporti ucraini, l'infrastruttura energetica in quattro regioni è stata colpita. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito su Telegram che l'infrastruttura energetica nelle loro regioni era sotto attacco. In alcune aree di Kyiv, l'elettricità e l'acqua sono state interrotte, secondo il sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Russia sta spostando le forze a Kursk probabilmente dai fronti meno importanti in Ucraina

Il comando militare russo sta probabilmente continuando a trasferire truppe da settori a bassa priorità sul fronte ucraino alla regione di Kursk, secondo gli analisti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). I comandanti del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina, 11º Reggimento VDV, 56º Reggimento VDV (7ª Divisione VDV) e 51º Reggimento VDV (106ª Divisione VDV) hanno apparentemente briefato il presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana sulle operazioni di combattimento nelle terre russe confinanti con l'Ucraina. Ciò suggerisce che la regione di Kursk, secondo il think tank statunitense nel suo ultimo aggiornamento. L'ISW ha notato elementi del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina e 11º Reggimento VDV che combattono nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente dispiegato elementi del 56º Reggimento VDV dall'area di Robotyne nella regione occidentale di Zaporizhzhia al confine. La leadership militare russa resiste alla pressione operativa per ritirare le sue forze dagli sforzi offensivi prioritari per conquistare Pokrovsk nella regione di Donetsk, dicono gli esperti.

09:14 Prime vittime segnalate dai bombardamenti russi

Almeno tre persone sono morte negli attacchi aerei russi, secondo le autorità ucraine. Sono state segnalate vittime a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha detto che un edificio residenziale è stato colpito da "un attacco nemico" e una persona è morta. I governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno riferito esplosioni nelle loro regioni su Telegram e hanno invitato le persone a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione di Poltava, Filip Pronin, aveva riferito che cinque persone erano rimaste ferite in un attacco a una struttura industriale.

Ucraina tiene gli occhi puntati su Belarus mentre ammassano truppe vicino al confine condiviso. Questa situazione è più intensa rispetto a quelle passate e se Belarus si unisse al conflitto, le conseguenze potrebbero essere gravi, come spiegato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:22 Esplosioni risuonano in diverse città ucraine - Kyiv precipita nell'oscurità Le esplosioni risuonano in diverse città ucraine a causa di un'intensa raids aeree russe (verificate alle 07:24). Secondo il "Kyiv Independent", le sirene per gli allarmi aerei hanno risuonato in tutto il paese poco prima delle 6 del mattino ora locale. I primi scoppi a Kyiv sono stati uditi intorno alle 8:30, con altri che seguivano. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, riferisce che l'energia elettrica è venuta a mancare in diversi distretti della capitale e ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico sulla destra della città. Sono state segnalate esplosioni anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53 Mosca: annuncia la distruzione di 20 droni ucraini La difesa aerea russa afferma di aver abbattuto 20 droni ucraini diretti verso il territorio russo durante la notte, come riferito dal Ministero della Difesa di Mosca. Nove sono stati intercettati sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk e due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato rilevato sulle regioni di Oryol e Ryaazan.

07:24 La Russia lancia un attacco aereo esteso sull'Ucraina L'Ucraina sta subendo un attacco incessante, come segnalato in rapporti contemporanei. "Kyiv Post" riferisce di esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina affronta un massiccio attacco missilistico e con droni via terra, aria e mare. L'esperto militare Nico Lange scrive che la Russia sta lanciando missili da navi nel Mar Nero e da 11 bombardieri Tu-95 e sta utilizzando droni e missili balistici. "L'attacco aereo russo sull'Ucraina è esteso". Sono segnalate esplosioni in diverse città.

07:07 Comando ceceno parla di vittime ucraine nella regione di Kursk Le forze delle forze speciali Achmat, insieme alla 2ª brigata di forze speciali, affermano di aver distrutto due veicoli corazzati da trasporto truppe, cinque veicoli corazzati da combattimento e un carro armato leggero di origine francese (AMR) nella regione di Kursk negli ultimi giorni, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il generale maggiore Apti Alaudinow, il comandante. "Negli ultimi giorni, abbiamo anche eliminato una squadra di lancia-granate automatici e un mortaio e distrutto un cannone", ha detto. "Attraverso questi attacchi contro le strutture militari, le nostre forze hanno causato danni alle truppe ucraine". Alaudinow afferma che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico sta cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato a eliminare il nemico in diverse aree e a liberare alcuni insediamenti. Credo che questa operazione continuerà ogni giorno".

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un chiede un aumento della produzione di droni kamikaze Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha richiesto lo sviluppo e la produzione di più droni kamikaze come "aspetto vitale dei preparativi per la guerra", secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA. Ha fatto questa dichiarazione durante un test di droni sviluppati localmente. I droni kamikaze si riferiscono a veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi, guidati verso i bersagli nemici. La Russia utilizza frequentemente droni Shahed di questo tipo in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato la loro cooperazione militare. Il test del drone si è apparentemente svolto sabato in mezzo a tensioni in aumento con la vicina Corea del Sud. Le foto mostrano oggetti volanti bianchi a forma di X che volano verso bersagli di carri armati e detonano. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, i bersagli sono modellati sui carri armati K-2 sudcoreani.

06:34 Ucraina: 1.140 soldati russi 'neutralizzati' in 24 ore I rapporti militari ucraini indicano che 1.140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal'inizio del conflitto, il numero di "neutralizzati" del personale militare russo è salito a 608.820. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Di recente, sono stati distrutti quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 Kyiv esorta Minsk a evitare 'errori rimpianti' L'Ucraina esige che la Bielorussia ritiri i suoi grandi contingenti di truppe e l'equipaggiamento militare dal confine condiviso. In una dichiarazione del Ministero degli Esteri, il governo di Minsk viene chiamato a evitare azioni ostili e ritirare le sue forze dalla regione di confine. L'Ucraina avverte la Bielorussia di non commettere "errori rimpianti" sotto la pressione di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo i rapporti ucraini, tra le truppe al confine ci sono unità speciali bielorusse e mercenari ex Wagner. L'equipaggiamento include carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria, apparentemente posizionati nella regione di Gomel lungo il confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione nota inoltre che l'Ucraina "non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro".

05:46 Governatore russo riferisce danni da detriti di droni Nella regione russa di Saratov, diverse abitazioni sono state danneggiate a causa dei detriti di droni ucraini abbattuti, secondo il governatore. Le città di Saratov e Engels sono interessate, con tutti i servizi di emergenza chiamati in azione. Engels è la sede di una base di bombardieri strategici in Russia.

03:52 Kyiv Subisce Attacco di Droni, Difese Aeree Reagiscono Secondo fonti ucraine, le strutture di difesa aerea nella zona di Kyiv sono attive a causa di attacchi di droni russi. Un messaggio di avvertimento è stato diffuso su Telegram: "Attività di droni nemici rilevate! I sistemi di difesa aerea della regione stanno rispondendo." Al momento, non ci sono informazioni su eventuali danni o vittime.

00:19 Zelensky Definisce Attacco a Squadra Reuters "Preciso" Nella sua allocuzione serale, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato dell'attacco missilistico mortale contro i giornalisti di Reuters a Kramatorsk. L'esplosione in un hotel dell'est dell'Ucraina ha causato la morte di un giornalista e il ferimento di altri due. L'identità del giornalista deceduto è stata confermata essere quella di Ryan Evans, un ex soldato britannico di 38 anni, che aveva lavorato con Reuters dal 2022, fornendo guide alla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha descritto la distruzione dell'hotel come opera di un missile russo Iskander, definendo l'attacco "esatto, deliberato". Ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Evans. L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha avviato un'indagine preliminare e l'ha annunciata su Telegram. L'incidente è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non è ancora certa di chi abbia sparato il missile o se l'hotel fosse stato deliberatamente scelto come bersaglio. Non è stata ancora rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalla Russia.

