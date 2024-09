- Kiev utilizza lo People's Park Stadium per le partite della Coppa d'Europa (Parrafratto)

Al Volksparkstadion di Amburgo, a causa delle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina, i match della Coppa d'Europa torneranno a essere disputati. Diversi mezzi di informazione hanno riferito che la squadra di calcio Dynamo Kyiv giocherà le prime quattro partite del girone della Europa League nello stadio dell'HSV.

Inizialmente, il "Hamburger Abendblatt" aveva riportato questa notizia. Tuttavia, l'HSV non ha ancora confermato ufficialmente questa informazione alla dpa. La Dynamo aveva precedentemente annunciato questo sul proprio sito web il lunedì.

Incontro con Lazio Roma

Il luogo è già elencato come sede sul sito ufficiale della UEFA. La Dynamo si scontrerà con la Lazio Roma il 25 settembre (21:00), il Ferencváros Budapest l'8 novembre, la squadra ceca Viktoria Pilsen il 28 novembre e il club lettone FK RFS il 30 gennaio. Nella nuova struttura del campionato, Kyiv giocherà in trasferta contro la TSG Hoffenheim.

Nella stagione precedente, il rivale di Kyiv nel campionato, lo Shakhtar Donetsk, ha giocato le sue partite casalinghe nella Champions League e il match dei playoff contro l'Olympique Marseille nella Europa League. Donetsk si è aggiudicata il campionato ucraino lo scorso anno, mentre Kyiv si è classificata seconda.

Nella nuova struttura del campionato, la Dynamo Kyiv affronterà la TSG Hoffenheim in trasferta. La partita di Europa League tra la Dynamo Kyiv e la Lazio Roma è in programma al Volksparkstadion, con l'incontro previsto per il 25 settembre.

Leggi anche: