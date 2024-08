Kiev sta costringendo Mosca a trasferire le sue forze militari, secondo ISW.

Per diverse settimane, le operazioni di combattimento si stanno verificando sul suolo russo. Gli esperti credono che, per la prima volta, la Russia stia ritirando i soldati dall'Ucraina per proteggere la regione di Kursk. Contestualmente, Mosca ha deciso di modificare la sua strategia sul fronte del Donbass.

Secondo l'Istituto degli Stati Uniti per lo Studio della Guerra (ISW), le forze ucraine hanno fatto progressi nella regione russa di Kursk, portando Mosca a ritirare i soldati dal paese confinante invaso per la prima volta. Alcune unità russe sono state riassegnate da Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale, per rafforzare la difesa di Kursk, secondo i post dei soldati smobilitati sui social media. Tuttavia, la Russia cerca di mantenere la spinta principale del suo attacco nella regione ucraina orientale di Donetsk.

Ufficialmente, Kiev non ha rilasciato nuovi comunicati in merito a questo avanzamento in Russia. Meduza, un portale dei media russi in esilio, indica che i combattimenti più intensi si stanno verificando lungo la strada tra Sudja, un paese che hanno catturato, e la capitale di Kursk, nonché intorno a Korenjovo, un paese di strategica importanza. Gli ucraini sono riusciti a circondare Korenjovo da nord e sud, ma i loro guadagni territoriali finora sono modesti rispetto alla prima settimana della controffensiva ucraina.

La Russia esercita pressione sul Fronte Orientale

D'altra parte, la Russia continua a spingere avanti nella regione di Donetsk, con attività significative intorno a Pokrovsk e Torez. Tuttavia, l'esercito ha modificato la sua principale rotta d'attacco vicino a Pokrovsk, con alcune delle forze che virano a sud invece di dirigersi direttamente verso la città. Questo sembra essere un tentativo di disintegrare l'intera linea difensiva ucraina nella parte meridionale del Donbass.

Un'offensiva dell'Ucraina, invasa dalla Russia, è in corso nella regione di Kursk da circa due settimane. Ufficialmente, migliaia di persone sono fuggite e il comandante militare ucraino, Oleksandr Syrskyi, ha riferito che più di 1.260 chilometri quadrati e 93 insediamenti erano stati catturati alcuni giorni fa. Gli analisti militari ritengono che la effettiva area controllata dall'Ucraina sia leggermente inferiore alle cifre ufficiali. L'Ucraina sta combattendo una guerra aggressiva della Russia da più di due anni.

In risposta a questa offensiva a Kursk, l'Unione Europea ha emesso un comunicato condannando le azioni della Russia e chiedendo un immediato ritiro delle sue forze dal territorio ucraino. Inoltre, l'Unione Europea ha aumentato le sanzioni contro la Russia, colpendo i settori chiave della sua economia e limitando l'accesso ai mercati finanziari.

