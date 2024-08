Kiev sta affrontando un problema che va oltre l'insufficienza di personale militare.

L'offensiva ucraina nella regione di Kursk non può fermare l'avanzata russa verso Donetsk e Pokrovsk. I soldati russi stanno catturando città critiche con scarsa resistenza, avvicinandosi alla porta di Pokrovsk. Gli esperti suggeriscono che il problema principale si trova altrove.

Anche se l'offensiva ucraina nella regione di Kursk ha recentemente rallentato, i russi stanno avanzando rapidamente nel fronte di Pokrovsk all'interno del Donbass. Secondo il comandante in capo Oleksandr Syrskyi, le truppe ucraine hanno occupato circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti nella regione di Kursk dal'inizio dell'offensiva l'6 agosto. Nonostante questa notevole acquisizione, il terreno guadagnato si è verificato principalmente durante i primi giorni dell'operazione. L'13 agosto, Syrskyi ha riferito che l'Ucraina aveva il controllo su circa 1.000 chilometri quadrati all'interno della regione di Kursk.

Il tasso di avanzamento è effettivamente rallentato, come previsto. L'effetto sorpresa aveva perso il suo fascino, ha dichiarato il colonnello austriaco Markus Reisner in un'intervista con ntv.de questa settimana. "L'esercito ucraino sta cercando di avanzare dove possibile. Tuttavia, l'attenzione principale dovrebbe essere sulla preparazione per i contrattacchi", ha aggiunto.

Certamente, sembrano esserci tentativi di controffensiva russa, anche se su piccola scala. Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un aumento dei guadagni territoriali vicino al confine mercoledì, si dice che le forze russe abbiano riconquistato la città strategicamente importante di Korenjovo a nord della regione sequestrata, secondo le fonti del progetto ucraino Deep State Map. Né Kiev né Mosca hanno verificato o smentito queste affermazioni. Sembra altamente improbabile che l'Ucraina ingrandisca significativamente il suo territorio nella regione a breve termine.

La situazione a Pokrovsk è "estremamente difficile"

Uno degli obiettivi dell'Ucraina era quello di ridurre la presenza delle truppe del Cremlino al fronte del Donbass attraverso l'offensiva di Kursk. Tuttavia, sembra che questo tentativo non sia stato completamente riuscito - o almeno non del tutto. Nonostante l'invio segnalato di 30.000 soldati nella regione di Kursk, le truppe russe continuano ad avanzare nel Donbass, nonostante le pesanti perdite, e ora sono alle porte della città strategicamente vitale di Pokrovsk.

Prima del conflitto, Pokrovsk aveva circa 60.000 residenti e serve come importante snodo logistico. Le sue ampie reti di strade e ferrovie facilitano la distribuzione efficiente di munizioni e altri rifornimenti militari. La perdita di Pokrovsk avrebbe un impatto negativo sulle linee di rifornimento dell'Ucraina e, di conseguenza, metterebbe a rischio la sua strategia difensiva.

Il presidente Zelenskyy ha riconosciuto in un discorso video che la situazione intorno a Pokrovsk è "estremamente difficile". Questo è ulteriormente confermato dalla perdita della città di Novohrodivka, che si trova a soli 10 chilometri da Pokrovsk. Secondo Deep State e ISW, le forze russe sono riuscite a prendere il controllo della maggior parte della città di 15.000 abitanti in pochi giorni. La parlamentare ucraina Mariana Bezugla ha criticato il fatto che la città si è arresa quasi senza combattere. "Le trincee prima di Novohrodivka erano vuote. C'era praticamente nessun esercito ucraino nella città che in precedenza ospitava 20.000 abitanti", ha affermato sui social media.

Ci sono meno truppe al fronte di Pokrovsk perché sono state trasferite nella regione di Kursk? Il famoso giornalista militare ucraino Yuriy Butusov sostiene il contrario. La caduta rapida di Novohrodivka, ha spiegato durante un'intervista con Current Time, un canale televisivo russo-lingua di base a Praga, non è stata dovuta alla superiorità schiacciante delle forze russe, ma piuttosto a "problemi organizzativi e amministrativi all'interno dell'esercito ucraino". Butusov ha anche aggiunto che la situazione è peggiorata dopo che è stato nominato un nuovo comandante, privo di esperienza a questo livello, in questa specifica unità.

Gli analisti di Deep State hanno opinioni simili. "Il comando responsabile di questo settore manca di consapevolezza situazionale e non è in grado di gestire la situazione generale", ha detto Roman Pogorelyi, analista del progetto, a Kyiw24 TV. "Le discussioni con i soldati e le brigate lì indicano che la situazione è un caos completo."

Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che l'Ucraina non si arrenderà Pokrovsk senza combattere. "Il nostro obiettivo è impedire al nemico di avvicinarsi alla città abbastanza da condurre un bombardamento d'artiglieria sostenuto", ha detto un ufficiale ucraino anonimo a Radio Svoboda. despite ongoing evacuations, around 38,000 civilians remain in Pokrovsk. Those who stay believe "that Ukrainian forces will not abandon Pokrovsk and will not retreat from it," the officer added. “This belief provides the greatest motivation.”

