- Kiev sostiene la cessazione dei trasporti di petrolio e gas dalla Russia.

Il consigliere presidenziale ucraino, Mychajlo Podoljak, ha confermato a Nowyny.Live che l'Ucraina non servirà più come passaggio per il petrolio e il gas russo diretti verso l'UE entro la fine dell'anno. Le scadenze dei contratti di transito correlati cadono il 1° gennaio 2025 e non c'è opzione per la cancellazione unilaterale. Podoljak afferma: "Entro il 1° gennaio 2025, tutto si fermerà". L'Ucraina si dice pronta a facilitare il trasporto di gas dai paesi dell'Asia centrale o dell'Azerbaigian verso l'Europa. L'obiettivo principale per l'Ucraina è ridurre i ricavi della Russia dalla vendita di quelle risorse.

L'accordo per il transito del gas russo attraverso l'Ucraina verso l'Europa, tra Gazprom e Naftogaz, scade il 31 dicembre 2024. Nonostante il conflitto prolungato in Ucraina, iniziato da Mosca più di due anni fa, è stato rispettato principalmente a causa della pressione degli alleati europei dell'Ucraina, in particolare l'Ungheria. Tuttavia, le autorità ucraine hanno costantemente indicato la loro riluttanza a prolungare questo accordo. Di recente, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha ribadito questa posizione.

Di recente, le consegne di petrolio russo tramite il pipeline Druzhba sono andate solo all'Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il ramo nord del pipeline, che porta in Germania, è stato principalmente inattivo a causa delle sanzioni occidentali. Secondo i media russi, la filiale del Mar Caspio dell'energy provider Eni ha iniziato a pompare petrolio attraverso il pipeline ad agosto. Ciò consente alla Russia di guadagnare entrate di transito, ma le impedisce di vendere il suo petrolio al mercato europeo più redditizio.

La decisione di porre fine al transito del petrolio e del gas russo attraverso l'Ucraina mira a ridurre i ricavi energetici della Russia. Nonostante il nuovo accordo che consente a Eni di utilizzare il pipeline Druzhba per il trasporto del petrolio, la Russia non può comunque vendere il suo petrolio al mercato europeo più redditizio a causa dell'inattività del ramo nord del pipeline.

