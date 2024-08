- Kiev scrive "Gloria all'Ucraina!" sulle nuove banconote

La Banca centrale ucraina ha integrato il disegno di tutte le banconote ucraine con il motto nazionale "Glory to Ukraine! Glory to the heroes!". Il denaro non è solo una misura di valore e un mezzo di pagamento, ma anche un simbolo dello stato che tutti tengono quotidianamente, ha dichiarato il governatore della Banca centrale Andrij Pyshnyi in una dichiarazione da Kyiv.

"Per onorare la resilienza del nostro popolo e questo momento storico nella formazione della nazione ucraina che viviamo oggi, stiamo aggiungendo il nostro motto a tutte le banconote, che risuona in tutto il mondo", ha detto Pyshnyi. Il cambiamento è stato introdotto per commemorare il prossimo 33° Giorno dell'Indipendenza il 24 agosto, come riferito.

Il processo è iniziato con le banconote da 1000 (circa 22,3 euro) e 500 Hryvnia. Le altre denominazioni da 200, 100, 50 e 20 Hryvnia seguiranno. Il motto verrà posto nell'angolo in alto a destra delle banconote, senza modificare il resto del loro aspetto.

Il motto patriottico "Glory to Ukraine!" risale al movimento nazionale ucraino emergente alla fine del 19° secolo. Ha una storia complessa. Nella forma "Glory to Ukraine! Glory to the heroes!", è stato utilizzato dai nazionalisti ucraini che collaboravano con i nazisti. Il saluto è rimasto presente nel movimento per l'indipendenza ucraina contro l'Unione Sovietica. È stato ampiamente utilizzato durante la Rivoluzione Arancione contro la frode elettorale nel 2004/05 e durante le proteste pro-europee di Maidan nel 2013/14.

Oggi, è il saluto ufficiale delle forze armate ucraine e viene spesso utilizzato nella vita quotidiana. Il presidente Volodymyr Zelenskyy inizia ogni discorso con le parole "Glory to Ukraine!" dal'inizio della guerra di invasione russa nel 2022. Anche gli ospiti di stato stranieri adottano il motto.

Questi cambiamenti nei disegni delle banconote sono un modo notevole per celebrare e onorare lo spirito del nostro paese per il prossimo 33° Giorno dell'Indipendenza. Il 24 agosto, celebreremo con orgoglio questo giorno nazionale con l'aggiunta del nostro motto sulla nostra valuta.

