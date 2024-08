- Kiev riporta la presa di 74 città russe

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky vede le forze militari del suo paese acquisire slancio in mezzo ai progressi territoriali russi. "L'Ucraina può raggiungere i suoi obiettivi, difendere i suoi interessi e proteggere la sua indipendenza", ha detto Zelensky nel suo messaggio video serale trasmesso da Kyiv. L'esercito ha ora preso 74 insediamenti nella regione di Kursk, il doppio di quanto sostiene la Russia. Il progetto DeepState ucraino stima circa 44 insediamenti catturati.

L'Ucraina continua a fare progressi, secondo i suoi resoconti

Il Comandante in Capo di Zelensky, Oleksandr Syrsky, ha riferito al presidente che le loro truppe hanno avanzato tra uno e tre chilometri in alcune direzioni, catturando ulteriori 40 chilometri quadrati di territorio nella regione di Kursk.

Syrsky aveva precedentemente riferito che, dal'inizio dell'offensiva una settimana fa, era stata catturata un'area di circa 1000 chilometri quadrati. Si tratta di più del doppio dell'area che l'esercito russo sostiene di aver catturato nell'Ucraina orientale dall'inizio dell'anno.

Nel frattempo, il governatore della regione di Kursk, Alexei Smirnov, ha riferito che solo 28 insediamenti sono sotto il controllo nemico. In una conversazione con il capo del Cremlino Vladimir Putin il lunedì, Smirnov ha spiegato che le forze ucraine avevano avanzato fino a 12 chilometri nella regione di Kursk lungo un fronte di 40 chilometri. Le fonti ucraine hanno parlato di una profondità di circa 30 chilometri. Né le rivendicazioni ucraine né quelle russe possono essere verificate in modo indipendente.

La Russia dichiara lo stato di emergenza a Belgorod

Il governatore della regione russa di confine di Belgorod ha dichiarato uno stato di emergenza regionale a causa degli attacchi ucraini in corso. "La situazione nella regione di Belgorod rimane estremamente difficile e tesa", ha detto Vyacheslav Gladkov in un messaggio video sul servizio di messaggistica Telegram.

Gladkov ha riferito che ci sono bombardamenti quotidiani da parte delle forze ucraine che distruggono case e uccidono e feriscono civili. A causa di questa situazione, ha detto, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale in tutta la regione di Belgorod, con una richiesta successiva al governo di dichiarare lo stato di emergenza federale. Le misure sono destinate a garantire la sicurezza della popolazione e gestire le conseguenze degli attacchi.

Zelensky vuole utilizzare i territori catturati come leva

Con la sua offensiva terrestre senza precedenti sul territorio russo, l'Ucraina sta perseguendo diversi obiettivi, secondo Zelensky. L'incursione delle sue truppe è destinata ad aumentare la pressione su Mosca per avviare trattative di pace dopo quasi due anni e mezzo di guerra contro l'Ucraina. Zelensky ha detto che una pace giusta verrà in questo modo.

I territori catturati possono essere utilizzati da Kiev come leva nelle trattative, mentre cerca di recuperare i suoi territori nell'Ucraina orientale e meridionale occupati dalle truppe russe. Il Ministero degli Esteri ucraino ha sottolineato che, a differenza della Russia, l'Ucraina non sta annettendo territorio straniero.

Zelensky ha anche sottolineato che ha bisogno dei nuovi prigionieri di guerra russi per uno scambio con gli ucraini. Centinaia di russi si sono già arresi alla prigionia ucraina, ha detto, aggiungendo che vengono trattati più umanamente di quanto non accada nell'esercito russo. Zelensky è apparso sorridente e rilassato nelle sue apparizioni a Kyiv, come non accadeva da mesi. Kyiv e Mosca hanno già scambiato prigionieri diverse volte.

Nel seguito dei progressi militari dell'Ucraina, il Ministero degli Esteri ucraino ha sottolineato che, a differenza della Russia, l'Ucraina non sta annettendo territorio straniero, allineandosi con il suo impegno verso il diritto internazionale.

