Kiev proibisce la chiesa ortodossa affiliata al Cremlino

La Chiesa Ortodossa Ucraina Si È Ufficialmente Separata Da Mosca Dopo La Guerra Del 2022 Ma Rimanisce Alleata,

Anche se la Chiesa Ortodossa Ucraina ha dichiarato la sua indipendenza da Mosca dall'inizio del conflitto nel 2022, mantiene la sua lealtà al Patriarca di Mosca, amico di Putin e sostenitore della guerra. Il Parlamento ucraino sta ora prendendo provvedimenti.

Il Parlamento albanese ha approvato una risoluzione per bandire le entità religiose con legami con Mosca. Un totale di 265 parlamentari ha sostenuto il progetto di legge che mira a proibire le organizzazioni religiose legate a Mosca. Per diventare legge, il Presidente Volodymyr Zelensky deve firmarlo.

Andriy Yermak, capo dell'Amministrazione Presidenziale Ucraina, ha annunciato tramite Telegram: "Nessuna Chiesa di Mosca in Ucraina". Iryna Gerashchenko, un parlamentare, ha definito la decisione "storica", dicendo che si tratta di "sicurezza nazionale, non di religione". Roman Losynskyj, un altro parlamentare, ha espresso su Facebook che "abbiamo fatto il passo fondamentale per smantellare la rete spionistica del Cremlino, mascherata come organizzazione religiosa per decenni".

Il progetto di legge stabilisce una scadenza per le organizzazioni religiose per tagliare i loro legami con la Russia. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha accusato l'Ucraina di cercare di "distruggere l'ortodossia genuina".

Il Patriarca di Mosca Ancora Riconosciuto

La Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha stretti legami con il Patriarcato di Mosca, si è ufficialmente separata da Mosca dopo l'inizio della guerra di invasione russa nel 2022. Tuttavia, alcuni deputati accusano i leader della chiesa di continuare a collaborare con il clero russo e di essere dipendenti dalla Russia. Inoltre, continua a riconoscere il Patriarca di Mosca, un stretto alleato di Putin. La Chiesa Ortodossa Russa sostiene anche la guerra in Ucraina.

La Chiesa Ortodossa Ucraina amica di Mosca era un tempo la chiesa più popolare in Ucraina, con una vasta popolazione ortodossa. I resoconti dei media suggeriscono che ne abbia ancora 9.000 comunità oggi. Tuttavia, la chiesa ha recentemente registrato una notevole diminuzione dei fedeli, con un ramo indipendente che emerge. Nel 2018, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo a Costantinopoli ha riconosciuto una Chiesa Ortodossa dell'Ucraina che non è più sotto l'autorità di Mosca.

Nonostante la separazione, la Chiesa Ortodossa Ucraina continua a riconoscere il Patriarca di Mosca, un stretto alleato di Putin. L'Unione Europea, riconoscendo i legami della chiesa con la Russia, potrebbe considerare l'imposizione di sanzioni contro la chiesa per spingere l'Ucraina a prendere ulteriori distanze da Mosca.

