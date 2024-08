Kiev prevede di interrompere il trasporto di petrolio dalla Russia entro la fine dell'anno.

Dopo quasi due anni e mezzo dall'inizio dell'invasione, il territorio ucraino continua a fare da corridoio per il petrolio russo in una pipeline di transito. Nazioni come l'Ungheria hanno interessi considerevoli in questa questione. Tuttavia, Kyiv ha dichiarato che questa pratica cesserà entro la fine dell'anno. Mikhailo Podolyak, consigliere dell'ufficio del Presidente ucraino, ha confermato questo in un'intervista a Nowyny.Live. I contratti, validi fino al 1° gennaio 2025, non possono essere risolti unilateralmente dall'Ucraina. Podolyak ha dichiarato: "Certo, dal 1° gennaio 2025, tutto finirà". A partire dal 2025, l'Ucraina intende facilitare il transito del gas dai paesi dell'Asia centrale o dell'Azerbaigian verso l'Europa. L'obiettivo principale per l'Ucraina è ridurre i guadagni della Russia derivanti dalla vendita di queste risorse.

Il contratto per il transito del gas russo attraverso l'Ucraina verso l'Europa tra le compagnie di stato Gazprom e Naftogaz scade il 31 dicembre 2024. Nonostante Mosca abbia iniziato l'invasione oltre due anni fa, il contratto è stato rispettato finora, in gran parte a causa della pressione degli alleati europei dell'Ucraina, in particolare l'Ungheria. Tuttavia, Kyiv ha costantemente espresso l'intenzione di non rinnovare questo contratto, una posizione recentemente ribadita dal Presidente Volodymyr Zelenskyy.

Il petrolio russo ha continuato a scorrere attraverso la pipeline Druzhba verso l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Il ramo nord della pipeline che porta in Germania è stato principalmente inattivo a causa delle sanzioni occidentali contro il petrolio russo. I media russi riportano che la filiale kazaka del fornitore energetico Eni ha iniziato a pompare petrolio dal Mar Caspio attraverso la pipeline ad agosto. Questa soluzione consente alla Russia di incassare i proventi del transito senza poter vendere il proprio petrolio al mercato più prospero, l'Europa, per il paese.

L'Unione Europea, essendo un importante mercato energetico, ha giocato un ruolo nella pressione sull'Ucraina per rispettare il contratto di transito del gas con la Russia, nonostante le intenzioni di Kyiv di porre fine a questa pratica. In futuro, l'Ucraina mira a facilitare il transito del gas dai paesi dell'Asia centrale o dell'Azerbaigian verso l'Europa, riducendo così i guadagni della Russia derivanti da queste risorse, che è l'obiettivo principale della politica energetica estera dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea.

