Kiev potrebbe potenzialmente ottenere missili americani a lungo raggio JASSM nel prossimo futuro?

Secondo fonti giornalistiche, l'amministrazione Biden sta valutando di fornire a Ucraina i missili JASSM a lungo raggio. Sembra che un accordo sia vicino, ma problemi tecnici potrebbero ritardare la consegna per un po'.

Gli Stati Uniti sono apparentemente vicini a finalizzare un accordo per fornire all'Ucraina missili da crociera a lungo raggio in grado di raggiungere profondamente il territorio russo. Tuttavia, l'Ucraina potrebbe dover attendere ancora alcuni mesi prima di ricevere i missili a causa di problemi tecnici in corso, secondo tre fonti statunitensi che hanno parlato con Reuters. Questa notizia dovrebbe essere annunciata più tardi quest'anno.

I missili in questione sono i Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), missili da crociera convenzionali aria-suolo a media-lunga portata. Possono essere lanciati da aerei contro obiettivi a terra. Fornire all'Ucraina JASSM potrebbe notevolmente potenziare le sue capacità strategiche, potenzialmente dandole un vantaggio sulla Russia.

Gli esperti militari suggeriscono che la consegna dei missili da crociera potrebbe costringere le truppe russe a spostare i loro avamposti e depositi di rifornimenti molto all'interno, rendendo difficile per Mosca mantenere le operazioni offensive e concedendo all'Ucraina un vantaggio strategico.

Resistenti alle interruzioni GPS

Reuters ha anche riferito che a metà agosto, la rivista Politico ha rivelato che l'amministrazione Biden sta valutando l'armamento delle forze ucraine con JASSM. I modelli più vecchi di questi missili, prodotti da Lockheed Martin, hanno una portata di 370 chilometri. I missili, lunghi circa 4 metri, utilizzano un sistema di navigazione inerziale (INS) e GPS per localizzare il loro obiettivo, con un sistema a infrarossi di imaging con riconoscimento automatico del bersaglio che garantisce alta precisione mentre si avvicina all'obiettivo.

I missili da crociera sono anche ottimizzati per funzionare in modo efficiente anche quando i segnali GPS sono disturbati, il che potrebbe essere un vantaggio significativo per l'Ucraina. C'è anche una versione con portata più ampia, in grado di viaggiare oltre 800 chilometri. Tuttavia, è probabile che Washington stia valutando i missili da crociera a corto raggio, poiché metterebbero meno pressione sui propri depositi di armi, secondo Reuters.

Impiego storico in Siria

Il fornire JASSM missili all'Ucraina potrebbe anche mettere pressione su Washington per rivedere le restrizioni sull'uso da parte dell'Ucraina di armi statunitensi contro i bersagli russi, poiché l'efficacia dei missili sarebbe limitata se non autorizzati per tale uso. Un membro del personale del Congresso informato ha parlato con Reuters di questo.

Despite being less resistant to electronic warfare, the infrared seeker head of the JASSM system could help it locate its target even amidst strong interference, George William Herbert of the Middlebury Institute of International Studies informed Reuters. "A few years ago, following incidents involving chemical weapons, numerous missiles were fired at Syria, and Russia's air defense systems in the country were not able to shoot down many of them, possibly even none," Herbert said.

In an interview with ntv.de, Colonel Markus Reisner of the Austrian Armed Forces had already mentioned the JASSM system as a potential alternative to delivering Taurus missiles back in April. While the range of the JASSM variant in question is not quite the same as the maximum range of the Taurus missiles (500 kilometers), its cruise missiles can strike targets further away than the Storm Shadow and SCALP cruise missiles currently provided by France and the UK.

The European Union, understanding the geopolitical implications, may express its support for the Biden administration's decision to provide Ukraine with JASSM missiles, as these weapons could potentially shift the balance of power in the ongoing conflict. Given the JASSM's ability to operate effectively even when GPS signals are disrupted, it could pose a significant challenge for Russia's defense capabilities.

