Kiev osserva una giornata di lutto mentre l'Ucraina vede un inizio letale del 2024

Almeno 27 persone sono state uccise e 30 ferite a Kiev nell'attacco di venerdì, ha riferito lunedì l'amministrazione militare della città, dopo che altri corpi sono stati recuperati dalle macerie mentre le operazioni di ricerca e salvataggio erano ancora in corso.

Si è trattato del più grande attacco aereo contro l'Ucraina dall'inizio dell'invasione su larga scala, ha dichiarato l'esercito ucraino alla CNN, con un numero senza precedenti di droni e missili sparati contro obiettivi in tutto il Paese.

Un totale di almeno 52 persone in tutta l'Ucraina sono state uccise negli attacchi di venerdì, che hanno colpito in tutto il Paese, con esplosioni segnalate nella capitale Kiev, così come in un ospedale materno nella città centrale di Dnipro, nella città orientale di Kharkiv, nel porto sud-orientale di Odesa e nella città occidentale di Lviv, lontano dalle linee del fronte.

Domenica e lunedì gli ucraini di tutto il Paese hanno accolto il nuovo anno con il suono di allarmi aerei e nuovi attacchi russi.

Lunedì, il Comando delle Forze aeree ucraine ha dichiarato che la Russia ha lanciato un record di 90 attacchi di droni nella notte di Capodanno. Durante la notte, 90 droni Shahed sono stati lanciati a ondate da Kursk e Primorsko-Akhtarsk in Russia e dalla Crimea, e sono stati dichiarati allarmi aerei nella maggior parte delle regioni dell'Ucraina lungo il percorso dei droni.

Un anno fa, a Capodanno, i difensori del cielo hanno distrutto 45 "Shahed". Oggi sono stati distrutti 87 Shahed", ha dichiarato il comandante delle forze aeree ucraine Mykola Oleshchuk in un post su Telegram.

Lunedì, a poche ore dall'inizio del nuovo anno, i bombardamenti russi hanno causato almeno cinque morti e 22 feriti.

La città meridionale di Odesa è stata oggetto di un attacco aereo da parte di un veicolo aereo senza pilota (UAV) lanciato dal Mar Nero che ha colpito edifici residenziali lunedì mattina presto, secondo l'Aeronautica militare ucraina. Una persona è morta e almeno nove sono rimaste ferite nell'attacco, ha dichiarato Oleh Kiper, capo dell'amministrazione militare della regione di Odesa.

La regione di Donetsk, occupata dai russi e annessa illegalmente alla Russia, è stata bersagliata da almeno 15 sistemi di lancio multiplo (MLRS) durante la notte, allo scoccare della mezzanotte locale, secondo Vladimir Rogov, membro dell'amministrazione di Zaporizhzhia insediata dai russi.

I bombardamenti hanno ucciso quattro persone e ne hanno ferite 13, secondo Denis Pushilin, il capo della Repubblica Popolare di Donetsk, autoproclamata dai russi.

Nel suo discorso di Capodanno, domenica, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cercato di radunare il Paese, affermando che "abbiamo sconfitto le tenebre", mentre la guerra si avvicina a due anni.

"L'Ucraina è diventata più forte. Gli ucraini sono diventati più forti... all'inizio del 2023, a gennaio e febbraio, abbiamo superato, senza esagerare, l'inverno più difficile della storia... non siamo svaniti nell'oscurità. L'oscurità non ci ha inghiottito. Abbiamo sconfitto l'oscurità", ha detto Zelensky.

Zelensky ha riconosciuto che ci sono state delle sfide, ma ha implorato il popolo ucraino a perseverare.

"La guerra, purtroppo, ha separato le famiglie, ci ha portato via figli e figlie, ma allo stesso tempo ci ha unito in una grande famiglia... Tenete duro e credete nel ritorno dell'Ucraina. Sapendo che tutte le aspettative non sono vane. E voglio che sentiate la nostra gratitudine per questo. E ricordate: senza ognuno di voi, l'Ucraina sarà incompleta".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com