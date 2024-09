- Kiev ospita le partite della Coppa d'Europa presso lo stadio del People's Park

Al Volksparkstadion di Amburgo, a causa delle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina, i match della Coppa Europa stanno per fare il loro ritorno. both HSV, una squadra di seconda divisione, e Dynamo Kyiv hanno confermato che la squadra di calcio ucraina ospiterà le prime quattro partite del girone della Europa League allo stadio hanseatico. Diversi mezzi di informazione, come il "Hamburger Abendblatt", avevano già riferito di questo.

Scontro con la Lazio Roma

Dynamo si scontrerà con la Lazio Roma il 25 settembre (21:00), il Ferencvaros Budapest il 7 novembre, la squadra ceca Viktoria Pilsen il 28 novembre e il club lettone FK RFS il 30 gennaio. Nella nuova struttura della competizione, Kyiv giocherà in trasferta contro la TSG Hoffenheim.

Lo scorso anno, il rivale di Kyiv nella lega Shakhtar Donetsk ha giocato le sue partite casalinghe nella Champions League e lo spareggio per i sedicesimi di finale della Europa League contro l'Olympique Marseille. Donetsk si è aggiudicata il campionato ucraino lo scorso anno, mentre Kyiv ha conquistato il secondo posto.

La partita tra Dynamo Kyiv e Lazio Roma, in programma il 25 settembre, è un'attrattiva in più per Dynamo nel calendario della Europa League di questa stagione, poiché entrambe le squadre rappresentano le città di Kyiv e Roma. Data la situazione attuale in Ucraina, Dynamo ospiterà le prime partite del girone alla Volksparkstadion di Amburgo, comprese quelle contro la Lazio.

Leggi anche: