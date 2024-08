Kiev: l'offensiva russa per "destabilizzare" la situazione in Russia

Inoltre, l'avanzata ha rinvigorito il morale nell'esercito ucraino, nel governo e tra la popolazione. "Questa operazione ci ha dimostrato che possiamo anche attaccare e avanzare", ha detto.

La Russia aveva dichiarato mercoledì che l'Ucraina aveva avanzato con circa mille soldati nella regione di confine russa di Kursk. Kyiv initially non ha commentato questa offensiva. Sabato, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha riconosciuto per la prima volta l'avanzata nella regione russa di Kursk. Ha detto che Kyiv stava cercando di "spostare" la guerra sul territorio russo.

Un funzionario della sicurezza ucraina ha detto all'AFP che l'Ucraina "osservava strettamente i diritti umani" nelle sue operazioni in Russia. "È molto importante che l'Ucraina non violi alcuna convenzione. Non eseguiamo prigionieri, non violentiamo le donne, non saccheggiamo", ha detto. "Non ci sarà un'altra Bucha, Irpin, tutto ciò", ha detto, facendo riferimento a scene di guerra in Ucraina dove, secondo Kyiv, le truppe russe hanno commesso crimini di guerra.

La dichiarazione russa ha menzionato i soldati ucraini che avanzavano nella regione di confine russa di Kursk. Despite initial silence, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy acknowledged this advance into the Russian region of Kursk.

