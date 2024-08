Kiev insiste sull'approvazione occidentale per attacchi in profondità nei confini territoriali russi.

12:09 Russia Minimizza Importanza dei Colloqui con l'Ucraina, Dice Dmitri Peskov Secondo la Russia, i discorsi sulla possibilità di un cessate il fuoco con l'Ucraina hanno perso gran parte della loro importanza. Le forze ucraine hanno violato la zona di confine russa di Kursk, un'azione che non può essere tollerata, suggerisce Dmitri Peskov, portavoce dell'amministrazione presidenziale russa. È richiesta una risposta. Non ci sono state trattative su un cessate il fuoco e l'argomento non è più rilevante.

11:41 Munz: le Capacità Militari della Bielorussia sono Esagerate Il dittatore Lukashenko sta ammassando decine di migliaia di soldiers al confine con l'Ucraina, una situazione che causa preoccupazione per il paese. Tuttavia, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, si tratta più di una dimostrazione di forza che di una minaccia reale.

11:25 Fonti Interno Suggestivo di Sabotaggio Russo a Geilenkirchen Le fonti di intelligence suggeriscono che il livello di sicurezza aumentato alla base aerea NATO di Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana, è stato causato da un possibile atto di sabotaggio russo utilizzando un drone. C'è stato un avvertimento credibile da un servizio di intelligence estero su preparativi per un probabile atto di sabotaggio russo contro la base NATO.

11:20 Immagini Satellitari: i Russi Lottano per Spegnere l'Incendio al Deposito di Carburante Proletarsk Il deposito di carburante Proletarsk nel sud della Russia brucia da più di una settimana, secondo le immagini satellitari recenti del sistema di monitoraggio incendi e foreste di NASA FIRMS. Il deposito con oltre 70 serbatoi è stato appiccato dal fuoco da un attacco di drone ucraino l'18 agosto e ci sono state segnalazioni di un altro attacco venerdì mattina. Le autorità regionali di Rostov hanno dichiarato lo stato di emergenza nel distretto di Proletarsk. Almeno 47 pompieri sono rimasti feriti nell'incendio, come riportato da TASS il mercoledì.

10:50 Polonia Invia Caccia Intercettori La milizia polacca ha risposto inviando aerei intercettori a causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco. Sono stati coinvolti anche aerei di nazioni alleate. Secondo i resoconti ucraini, la milizia russa ha dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, che trasportano missili cruise, in un'occasione. È stato segnalato il lancio di missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina e il paese è stato anche attaccato dal Mar Nero.

10:22 Soldato Ucraino Ingaggia Missile Cruise Russo con Mitragliatrice Le truppe della difesa aerea ucraine hanno ingaggiato un missile cruise russo con una mitragliatrice montata su un camion al mattino nella regione occidentale di Transcarpathia. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso un video dell'evento sui social media, sostenendo che il missile è stato lanciato dalla regione confinante di Lviv e abbattuto dal 650º battaglione anticarro separato. L'autenticità del video è stata confermata dal team di verifica RTL/ntv. Il tipo esatto di missile non è chiaro, ma secondo The Kyiv Independent, non è stato un colpo di mitragliatrice a abbattere il missile, ma piuttosto un missile della difesa aerea delle forze armate ucraine.

10:03 Quindici Regioni Ucraine Sottoposte ad Attacchi da parte della Russia - Obiettivo l'Infrastruttura Energetica Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia all'alba, secondo il primo ministro Denys Shmyhal. "Oggi, 15 regioni sono state sottoposte a fuoco in un attacco di massa della Russia. Il nemico ha utilizzato diversi tipi di armi: droni, missili, missili ipersonici. Ci sono state vittime", ha scritto Shmyhal su Telegram. I resoconti ucraini indicano che l'infrastruttura energetica in quattro regioni è stata colpita. Le autorità di Saporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno segnalato su Telegram che l'infrastruttura energetica nelle loro regioni è stata presa di mira. L'approvvigionamento di elettricità e acqua è stato interrotto in alcune aree della capitale Kyiv, come riferito dal sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: i Russi Stanno Spostando le Truppe dai Fronti Secondari in Ucraina a Kursk Secondo gli esperti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), il comando militare russo sta probabilmente continuando a riassegnare le truppe dai settori meno importanti sul fronte ucraino a Kursk. I comandanti militari russi hanno briefato il presidente Vladimir Putin nel fine settimana sulle operazioni di combattimento nelle terre russe confinanti con l'Ucraina, che molto probabilmente si riferisce alla regione di Kursk, secondo il rapporto sulla situazione più recente del think tank statunitense. L'ISW ha osservato elementi del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina e 11º Reggimento VDV che combattono nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente riassegnato elementi del 56º Reggimento VDV dall'area di Robotyne nell'ovest di Saporizhzhia alla regione di confine. Il comando militare russo resiste alla pressione operativa per ritirare le sue forze dagli sforzi offensivi prioritari per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk, hanno dichiarato gli esperti.

09:14 Prime Vittime Mortali Segnalate a causa del Pesante Bombardamento Russo

Le autorità ucraine segnalano che almeno tre persone sono morte a causa degli attacchi aerei russi. Sono state segnalate vittime a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est e Saporischschja nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischtschuk, riferisce che un edificio residenziale multifamiliare è stato colpito da "un attacco nemico" e ha causato una vittima. I governatori delle regioni di Odessa, Saporischschja e Kharkiv diffondono informazioni sugli esplosioni nei loro territori tramite Telegram e incoraggiano i cittadini a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione di Poltava, Filip Pronin, ha affermato che cinque persone sono rimaste ferite in un attacco a un edificio commerciale.

10:22 Zone Urbana: "Esplosioni Risuonano in Multiple Città Ukrainiane - Blackout a Kyiv"

Sono state segnalate esplosioni in diverse metropoli ucraine a causa dell'ampio raid aereo russo (vedi aggiornamento alle 07:24). "Kyiv Independent" riferisce che gli allarmi aerei sono stati attivati in tutto il paese poco prima delle 6:00 del mattino ora locale. Inizialmente, esplosioni sono state udite a Kyiv Around 8:30 AM, con ulteriori incidenti successivi. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, menziona che ci sono state interruzioni di corrente in "più aree" della capitale e ci sono anche problemi con l'approvvigionamento idrico sul lato destro della città. Esplosioni sono state documentate anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53 Mosca: 20 Droni Ucraini Abbattuti

La difesa aerea russa ha apparentemente abbattuto 20 droni lanciati dall'Ucraina verso il territorio russo, come riferito dal Ministero della Difesa russo. Nove droni sono stati abbattuti sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk e due ciascuno sulla regione di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato trovato sulle regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 Russia: Un Ampio Attacco Aereo sull'Ucraina

L'Ucraina sta subendo un attacco esteso, come riferito in modo coerente. "Esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina subisce un massiccio attacco missilistico e con droni da terra, aria e mare", riferisce il "Kyiv Post" su X. L'esperto militare Nico Lange condivide che la Russia sta lanciando simultaneamente missili da navi nel Mar Nero e da 11 Tu-95 bombardieri, e sta utilizzando droni e missili balistici. "L'attacco aereo russo all'Ucraina è enormemente esteso." Esplosioni sono segnalate in diverse città.

07:07 Cecenia: Unità Ukrainiane Hanno Sofferto Perdite a Kursk

qui.I fighters del reparto speciale ceceno Achmat, insieme alla 2ª brigata delle forze speciali, affermano di aver distrutto due veicoli corazzati da trasporto truppe, cinque veicoli corazzati da combattimento e un carro armato leggero francese (AMR) nella regione di Kursk negli ultimi giorni, come riferito dall'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il generale maggiore Apti Alaudinow come comandante. Aggiunge, "Negli ultimi giorni, abbiamo anche annientato una unità di lancia-granate automatici e un mortaio, e distrutto un cannone." "I nostri attacchi a queste strutture militari hanno causato gravi perdite alle truppe ucraine." Secondo Alaudinow, l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico sta effettivamente cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato attacchi su più fronti e ripreso alcune città. Mi aspetto che questa tendenza continui quotidianamente."

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un Promuove i Droni Suicidi

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha incoraggiato lo sviluppo e la produzione di più droni suicidi come "aspetto significativo dei preparativi militari", secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA. Ha fatto questa dichiarazione durante i test dei droni sviluppati localmente. I droni suicidi sono veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con carichi esplosivi diretti verso i bersagli nemici. La Russia utilizza regolarmente droni iraniani Shahed in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno intensificato la loro collaborazione militare. Il test del drone, come riferito dall'agenzia KCNA, si è svolto sabato in risposta all'aumento delle tensioni con il paese confinante del Sud Corea. Le immagini mostrano oggetti bianchi volanti a forma di X che volano verso i bersagli dei carri armati e esplodono. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, gli obiettivi somigliavano ai carri armati K-2 sudcoreani.

06:34 Ucraina: 1140 Soldati Russi "Eliminati" in 24 Ore

Il'esercito ucraino afferma che 1140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal'inizio del conflitto, il numero segnalato di militari russi "eliminati" è salito a 608.820. Questi numeri non possono essere confermati in modo indipendente. Kyiv afferma che quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni sono stati distrutti.

06:12 Kyiv Avverte Minsk su Possibili Azioni Rimp pentibili

L'Ucraina richiede che la Bielorussia ritiri il gran numero di truppe e attrezzature militari che afferma di aver ammassato lungo il confine condiviso. Il Ministero degli Affari Esteri ha rilasciato una dichiarazione, invitando la Bielorussia a cessare qualsiasi azione ostile e ritirarsi dalla regione di frontiera. L'Ucraina consiglia alla Bielorussia di evitare qualsiasi azione rimp pentibile sotto l'influenza di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo i resoconti ucraini, tra le truppe dispiegate al confine ci sono forze speciali bielorusse e ex soldiers di Wagner, armati di carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria nella regione di Gomel lungo il confine nord dell'Ucraina. La dichiarazione conclude che l'Ucraina non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non ha intenzione di farlo in futuro.

03:52 Allerta Antiaerea a Kyiv contro attacchi di droni russiI sistemi di difesa aerea ucraini sono attivi nella regione di Kyiv per contrastare gli attacchi dei droni russi, secondo l'amministrazione militare ucraina. Non sono state fornite segnalazioni di danni o vittime.

00:19 Zelensky condanna l'attacco alla squadra di Reuters come "completamente intenzionale"Nel suo discorso serale, il presidente ucraino Zelensky ha affrontato l'attacco con razzo mortale ai giornalisti di Reuters nella città ucraina orientale di Kramatorsk. Un dipendente di Reuters è morto e due sono rimasti feriti. La vittima, il 38enne britannico Ryan Evans, ex soldato, lavorava come consulente per la sicurezza di Reuters dal 2022 in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha descritto l'attacco come "completamente intenzionale, calcolato". Ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici. L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha avviato un'indagine attraverso annunci pubblici su Telegram. L'incidente è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non è stata in grado di determinare se il razzo è stato sparato dalla Russia o se l'hotel è stato intenzionalmente preso di mira. La Russia non ha ancora risposto.

