Kiev ha emesso un divieto di utilizzo di Telegram da parte del personale amministrativo.

A causa della sua forte crittografia delle chat private, che gli conferisce un vantaggio contro la sorveglianza, Telegram è diventato un problema per l'Ucraina in termini di fughe di informazioni. Kiev ha deciso di intervenire.

Il governo ucraino, il personale militare e di sicurezza sono generalmente proibiti dall'utilizzare il servizio online Telegram sui loro dispositivi ufficiali. Secondo un comunicato pubblicato su Facebook dal Consiglio di Difesa e Sicurezza Nazionale, l'utilizzo di Telegram non è più consentito sui dispositivi dei funzionari governativi, del personale militare, dello staff del settore sicurezza e difesa e delle aziende che operano in infrastrutture critiche. La ragione principale di questo divieto è stata la "sicurezza nazionale".

Il'esercito ucraino utilizza l'applicazione di messaggistica Telegram per discutere questioni di lavoro sensibili, ha detto un alto funzionario di sicurezza all'agenzia di stampa AFP. Telegram è diventato una fonte significativa di fughe di informazioni a causa della sua facile suscettibilità al hacking da parte dei russi.

Tuttavia, il divieto non si applica alle persone che devono utilizzare Telegram come parte dei loro compiti, come la distribuzione di annunci ufficiali. Telegram serve come uno strumento di comunicazione essenziale per l'esercito e il governo. Il divieto non si estende neanche ai dispositivi personali dei dipendenti.

Telegram è stato fondato dai fratelli Durov, Pavel e Nikolai, in Russia nel 2013. È molto popolare in Russia e in altri stati ex sovietici come applicazione di messaggistica. Pavel Durov, il fondatore russo-francese e CEO di Telegram, è stato arrestato in Francia alla fine di agosto. La giustizia francese lo ha accusato di non aver efficacemente contrastato la diffusione di contenuti criminali e estremisti su Telegram.

Telegram vanta circa 500 milioni di utenti in tutto il mondo. La sua crittografia end-to-end dei messaggi privati lo rende difficile da sorvegliare, ma non viene utilizzato solo per la condivisione delle informazioni. Telegram funziona anche come canale unidirezionale per la diffusione delle notizie. Gli utenti possono unirsi, ma non contestare o verificare le falsità, rendendo facile la diffusione di informazioni errate. A differenza dei principali colossi tecnologici come Facebook e Twitter, che hanno iniziate per contrastare le informazioni errate, Telegram è noto per la sua scarsa o inesistente moderazione del contenuto.

L'attacco all'Ucraina ha portato a un aumento delle fughe di informazioni, con Telegram identificato come una fonte significativa a causa della sua facile suscettibilità al hacking da parte dei russi. In risposta a questi timori per la sicurezza nazionale, il governo ucraino ha vietato l'utilizzo di Telegram sui dispositivi ufficiali per i funzionari governativi, il personale militare e vari altri settori.

