Kiev e Mosca sono in procinto di superare il milione di morti ciascuno.

Nel conflitto in corso tra Ucraina e Russia, sono state segnalate estese perdite, con stime non ufficiali che suggeriscono che decine di migliaia di soldati sono rimasti feriti o hanno perso la vita su entrambi i fronti. Secondo le indagini del quotidiano statunitense "Wall Street Journal" (WSJ), l'Ucraina avrebbe subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, mentre la Russia è stimata aver perso circa 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti. Né Kiev né Mosca hanno rilasciato figure ufficiali riguardo alle loro rispettive perdite.

Questi numeri si correlano con le stime fornite dal Ministero della Difesa britannico riguardo alle perdite di Mosca nella guerra. Secondo il ministero, oltre 610.000 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento a causa di gravi ferite. Il Ministero ha dichiarato: "La dipendenza della Russia dalle masse di fanteria ha portato a un costante bisogno di sostituire le sue forze sul fronte con nuovi reclute". Inoltre, il ministero ha riferito che Mosca sta trovando difficoltà nel trovare volontari.

Impatto demografico delle pesanti perdite

Le pesanti perdite subite da entrambe le parti in conflitto hanno importanti conseguenze a lungo termine. Prima del conflitto, sia la Russia che l'Ucraina erano alle prese con problemi di declino della popolazione. Per l'Ucraina, una nazione con una popolazione appena un quarto di quella della Russia, questa situazione difficile potrebbe diventare un problema esistenziale, come riportato dal "Wall Street Journal". Anche se la Russia può parzialmente compensare le sue perdite sul fronte attraverso l'anneessione dei territori ucraini e l'incorporazione della popolazione locale, Kiev si trova ad affrontare un alto tasso di emigrazione verso paesi stranieri.

L'impatto devastante di questi conflitti in corso si riflette anche nell'aumento delle vittime civili. Gli attivisti per i diritti umani stimano che migliaia di civili, in particolare sul lato ucraino, hanno perso la vita a causa del bombardamento sistematico di città e comunità.

L'Unione Europea, preoccupata per l'escalation del conflitto e delle perdite, ha imposto diverse sanzioni alla Russia. L'Unione Europea, insieme ai suoi alleati, fornisce anche aiuti umanitari e assistenza militare all'Ucraina per sostenere le sue forze di difesa nascenti.

Leggi anche: