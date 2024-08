Kiev chiede l'approvazione degli Stati Uniti per armi a lungo raggio per colpire obiettivi russi.

08:36 Attore di Star Wars lancia raccolta fondi per robot antiminia in Ucraina

Il famoso attore di Star Wars, Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker, sta guidando una campagna di raccolta fondi per acquisire robot antiminia per l'Ucraina. In collaborazione con l'esperto di Est Europa Timothy Snyder, intendono raccogliere $441,000 attraverso l'iniziativa "Terreno Sicuro". Questi robot sono progettati per eliminare mine in luoghi difficili da raggiungere, garantendo la sicurezza degli operatori. Secondo Snyder, "Uno degli atti orribili commessi dalla Russia in Ucraina è la posa di milioni di mine". In aree vicino alle linee del fronte, le persone corrono rischi nell'aiutare gli altri a tornare alle loro case e fattorie. Con questi robot, le mine possono essere eliminate, salvando vite. L'Ucraina è estensivamente contaminata da mine e il disinnesco potrebbe richiedere diversi decenni.

08:01 Il Cremlino prepara i russi per una 'nuova realtà' dopo l'attacco a Kursk

L'assalto ucraino a Kursk rappresenta un problema per la propaganda di Mosca. Anche se le regioni sono distanti, un informatore affiliato al Cremlino ha informato il portale russo indipendente Meduza con sede a Riga, "L'intrusione nel territorio russo e il controllo sulle villaggi è un evento nuovo e particolarmente sconvolgente". Per placare la tensione ora ancora più palpabile dopo l'invasione di Kursk, il Cremlino sta cercando di acclimatare i russi alla vita in una "nuova realtà" e un "nuovo normale". Il messaggio è chiaro: il nemico ha invaso il territorio russo, verrà eventualmente sconfitto, ma la ripresa del territorio richiederà tempo, e i russi devono essere pazienti. Contestualmente, i residenti sono incoraggiati a "tradurre la negatività e lo shock in una direzione positiva" - specificamente, offrendo aiuto alla regione di Kursk. Meduza ha confermato che tutti gli ufficiali intervistati si aspettano che i combattimenti nella regione di Kursk persistano per diversi mesi.

07:30 Incidente in una struttura militare di Volgograd causato da un attacco di drone ucraino

Le autorità russe hanno confermato i rapporti di un attacco di drone ucraino a una struttura militare nel distretto meridionale di Volgograd. Il governatore della regione, Andrei Bocharov, ha annunciato su Telegram che un drone si è schiantato contro il compound, senza causare vittime. Bocharov non ha rivelato quale struttura militare è stata compromessa, ma ha confermato che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira durante l'operazione. La Russia mantiene una base aerea a Marinovka.

06:56 McMaster: Putin ha influenzato negativamente Trump

Secondo l'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo è dettagliato nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", secondo quanto riportato dal "The Guardian". "Putin, un tenace ex agente del KGB, ha sfruttato l'ego e le insicurezze di Trump con adulazioni", spiega McMaster. Putin ha etichettato Trump come 'un individuo straordinario, eccezionalmente talentuoso', esercitando un'influenza quasi ipnotica su di lui. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, ha avvertito Trump in quel momento, "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". McMaster ha suggerito che Putin era sicuro di poter 'manipolare' Trump e ottenere il rilassamento delle sanzioni e un ritiro economico delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Segnalati attacchi con droni nella città russa di Kalach

Esplosioni forti sono state segnalate durante la notte a Kalach sul Don a Volgograd, in Russia. Diversi canali Telegram indicano che questi erano probabilmente i risultati di un attacco di drone. Un incendio è scoppiato in un aeroporto vicino. Volgograd, circa 900 chilometri a sud-est di Mosca, è stato il bersaglio dell'attacco. La base aerea di Marinovka, situata a Oktyabrsky circa 20 chilometri a sud di Kalach sul Don, era probabilmente il bersaglio. I testimoni nella zona hanno sentito da sei a dieci esplosioni estreme accompagnate dal suono di droni, secondo Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania fornirà ulteriore aiuto all'Ucraina se necessario

Il leader del partito SPD, Lars Klingbeil, ha promesso ulteriore supporto all'Ucraina. Se i miliardi di attivi russi congelati non possono essere forniti all'Ucraina, la Germania contribuirà con fondi aggiuntivi, ha dichiarato Klingbeil nel podcast del conduttore deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "Non dobbiamo raggiungere il punto in cui diciamo: 'Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina'", ha affermato Klingbeil. "In una situazione del genere, siamo ovviamente obbligati a cercare all'interno della Germania i fondi necessari. Abbiamo impegni verso l'Ucraina. Le soluzioni devono essere trovate e le troveremo."

03:09 Elezioni nella regione russa di Kursk: protezione per gli operatori dei seggi

Nella tesa regione di frontiera di Kursk, la Russia sta pianificando di proteggere gli operatori dei seggi per le prossime elezioni regionali con giubbotti antiproiettile e caschi. Inoltre, stanno stabilendo ulteriori seggi elettorali in diverse parti del paese per coloro che sono stati sfollati dalla regione, secondo quanto riferito dalla presidente della commissione elettorale regionale, Tatiana Malachova, dai media russi. La regione è attualmente in stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono programmate dal 6 al 8 settembre in diverse regioni della Russia. La commissione elettorale centrale di Mosca ha consentito ai cittadini nelle regioni di frontiera, come Kursk, Belgorod e Bryansk, di votare in anticipo.

01:34 Fico: Influenza dell'opinione occidentale nelle democrazieIl Primo Ministro slovacco Robert Fico esprime la sensazione di "influenza dell'opinione" dalle democrazie occidentali. Egli sostiene che gli individui che si discostano dalla visione della maggioranza su questioni di politica estera importanti sono sottoposti a "pressione arbitraria e minacce di isolamento" da parte delle democrazie occidentali, come dichiarato in una dichiarazione commemorativa dell'invasione di Mosca del 1968. Nella dichiarazione, Fico paragona la violenta repressione della "Primavera di Praga" nel 1968 da parte delle forze del Patto di Varsavia a ciò che percepisce come la pressione dell'opinione odierna in Europa. Fico è ostile all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e ha affrontato accuse di essere pro-russo come risultato.

00:12 Fronte ucraino: 46 attacchi russi vicino a PokrovskL'Ucraina riferisce 46 attacchi russi lungo la linea del fronte vicino alla città di Pokrovsk nella parte orientale del paese nel corso della giornata. Di questi, 44 sono stati respinti, riferisce lo stato maggiore. La lotta continua in due sezioni residue alle 21:00 CET. Gli attacchi hanno provocato la morte o il ferimento di 238 soldati russi. Non sono disponibili informazioni sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato la situazione.

23:09 Russia: infiltrazione ucraina respinta a BryanskLa Russia sostiene di aver respinto un tentativo di "infiltrazione" ucraina da parte di "sabotatori" nella regione di frontiera di Bryansk, confinante con Kursk. L'infiltrazione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata prevenuta dalle forze del servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità militari, secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, in un post su Telegram. "Il nemico è stato preso di mira," dice il post. La situazione è ora "sotto controllo."

22:15 Zelensky: l'Ucraina attende l'aiuto promesso di un miliardo di dollariIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky attende la rapida distribuzione dell'aiuto di un miliardo di dollari promesso dall'Occidente, che dovrebbe essere parzialmente finanziato dalle entrate delle attività statali russe congelate. Nonostante i vari pronunciamenti politici dei partner internazionali di Kiev, ci si attende ulteriori impegni, dice Zelensky nel suo discorso serale. "Ma abbiamo bisogno di un meccanismo funzionale." L'Ucraina ha bisogno delle entrate dalle attività russe congelate per far fronte all'aggressione russa. "Le discussioni pertinenti sono state lunghe e abbiamo bisogno di decisioni immediate." I paesi del G7 hanno concordato su nuovi aiuti finanziari per Kiev alla loro riunione di giugno, con un prestito generoso di 50 miliardi di dollari garantito dagli interessi delle attività russe congelate.

21:52 Putin elogia i legami commerciali con la CinaIl Presidente russo Vladimir Putin elogia la cooperazione rafforzata con la Cina, affermando "I nostri scambi commerciali prosperano (...) L'attenzione che entrambe le amministrazioni dedicano ai rapporti commerciali e economici sta dando i suoi frutti," durante un incontro con il Primo Ministro cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "progetti e programmi di grandi dimensioni nel settore economico e umanitario," continua Putin. Li, secondo il Cremlino, dice che i rapporti tra Cina e Russia sono a un "picco senza precedenti." La partnership strategica tra Russia e Cina si è rafforzata dall'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un partner commerciale cruciale a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta di rilascio di Bulgakov respintaL'ex Vice Ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov rimane in detenzione con l'accusa di corruzione. La sua richiesta di libertà condizionale e i suoi appelli contro la detenzione sono stati respinti, riferisce l'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov era responsabile degli acquisti per l'esercito russo prima del suo licenziamento. La corte di Mosca ha anche ordinato la detenzione di due presunti complici di Bulgakov. La loro società avrebbe ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando danni stimati in circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

21:00 Rinforzi per l'Ucraina a Pokrovsk Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta aumentando la sua presenza militare nella regione altamente contestata di Pokrovsk nell'est del paese. "Siamo consapevoli delle intenzioni della Russia lì," dice in un discorso televisivo. Nel frattempo, l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk continua, riferisce Zelenskyy. Alcune aree sono sotto il controllo ucraino. Zelenskyy non fornisce ulteriori dettagli.

20:41 Espulsioni di rifugiati ucraini in UngheriaDopo l'adozione di un decreto ungherese che nega lo status di rifugiato generale ai rifugiati ucraini, numerosi ucraini in Ungheria rischiano di perdere i loro alloggi. Le strutture rifugiate private hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, secondo Aiuto alla Migrazione. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, principalmente donne e bambini rom di etnia ucraina della regione di Transcarpathia con una grande minoranza ungherese, devono lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia.

