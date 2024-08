- Kiel subisce una sconfitta 0-2 nella sua storica gara casalinga contro il Wolfsburg

VfL Wolfsburg Ruba l'Euforia dell'Esordio di Holstein Kiel nella Bundesliga Tedesca

VfL Wolfsburg è riuscito a rovinare l'esordio di Holstein Kiel nella massima serie del calcio tedesco, conquistando una vittoria per 0:2 (0:2) nella prima apparizione della Bundesliga a Schleswig-Holstein. Dopo due partite, la squadra neo-promossa rimane a secco di punti.

La squadra di Wolfsburg, con la sua esperienza nella Bundesliga, ha mostrato una prestazione più composta rispetto ai suoi avversari neo-promossi. Dopo un inizio vivace di Kiel, Maximilian Arnold (27') e Sebastiaan Bornauw (30') hanno raffreddato l'entusiasmo del pubblico con le loro reti. Lo stadio Holstein ha ospitato 15.034 spettatori. Con il passare del tempo, l'allenatore di Kiel, Marcel Rapp, è stato espulso.

Stadio Rinnovato per gli Standard

Prima della partita, Holstein Kiel aveva lavorato allo stadio per rispettare i requisiti di licenza DFL, che includevano l'installazione di nuove telecamere e l'aggiornamento delle illuminazioni. Lo stadio è previsto per i lavori di ristrutturazione in autunno 2025.

I tifosi entusiasti attendevano con ansia l'esordio casalingo nella Bundesliga, con la città adornata di blu. Prima della partita, Rapp l'ha definita una "partita storica". Nel frattempo, l'allenatore di Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, l'ha descritta come "speciale". Entrando in partita, Wolfsburg aveva l'obiettivo di frenare le celebrazioni della squadra di casa.

All'inizio, il club del nord non glielo ha permesso, con Shuto Machino (12') che ha avuto la prima buona occasione. Tuttavia, Wolfsburg ha faticato a trovare idee e molti tiri lunghi sono andati a vuoto.

Wolfsburg Si Fa Prevalere

Gli ospiti hanno iniziato a prendere il sopravvento, spegnendo l'entusiasmo iniziale. Patrick Wimmer ha mancato di poco una rete da posizione ravvicinata, ma il capitano Arnold non ha sbagliato il suo tiro libero da circa 25 metri, con il tiro che ha deviato nella rete di Kiel. Bornauw ha presto aggiunto un altro gol su calcio di punizione.

Le due squadre si sono incontrate per l'ultima volta nel 2018 nei playoff di promozione/relegazione della Bundesliga, con Wolfsburg che ha vinto entrambe le partite e ha mantenuto il suo status di massima serie.

Alla fine del primo tempo, Wolfsburg ha subito un contrattempo, con il croato Lovro Majer che si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. È stato sostituito dal prestito del Borussia Dortmund Salih Özcan, che aveva già giocato per Holstein tra il 2019 e il 2020.

Il secondo tempo è stato caratterizzato da un'intensità feroce, con occasionali opportunità per entrambe le squadre. Nonostante i persistenti sforzi di Kiel, non sono riusciti a rappresentare una minaccia sufficiente per la porta di Wolfsburg, alla fine non riuscendo a recuperare la situazione.

Despite the victory of VfL Wolfsburg, Holstein Kiel's captain, Maximilian Arnold, previously played for the northern club on loan. In the Bundesliga clash, Arnold scored the opening goal for Wolfsburg, contributing to their 0:2 victory, which extended Holstein Kiel's winless streak to two matches in the German football elite.

Leggi anche: