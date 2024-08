- Kiel cede il titolo ai taciturni sostenitori di Hoffenheim.

Hoffenheim e Kramaric infliggono la prima sconfitta in Bundesliga al Kiel, nonostante le proteste dei tifosi. Gli ospiti sono stati battuti 2-3 (0-2) in uno stadio parzialmente vuoto a Sinsheim contro i qualificati per l'Europa League. Kramaric ha segnato un rigore (6° minuto) e due reti aggiuntive (37°/87°) per la squadra di casa. Bernhardsson (63°) e Machino (89°) hanno segnato per gli underdog.

Il settore sud era vuoto per la prima partita a causa di settimane tumultuose. La dirigenza del club aveva avvertito della presenza di circa 20-40 ultras che avrebbero potuto causare l'interruzione della partita con striscioni controversi. Ora uno striscione recita: "L'interruzione della partita l'avete voluta voi, per non fare la figura dei fessi", in riferimento alla frustrazione dei tifosi per le recenti decisioni del club sulla rosa.

I tifosi dell'Hoffenheim mandano un messaggio forte al loro club

La partenza di quasi tutti i membri della dirigenza, guidati dal lungo manager Alexander Rosen alla fine di luglio, ha deluso i tifosi dell'Hoffenheim. Hanno anche rivolto attacchi personali contro il proprietario del club Hopp sui cartelloni. Il club ha rilasciato una dichiarazione pubblica, affermando che la situazione è "escalata" e il dialogo tra la tifoseria e il club è stato sospeso.

Uno striscione recita: "Isolatevi come vittima - abbandonate i vostri tifosi". Migliaia di spettatori sono entrati nello stadio, con solo il settore degli ospiti del Kiel che forniva supporto udibile. Adam Hlozek, ex giocatore del Leverkusen e acquisto più costoso del club per circa 18 milioni di euro, ha guidato l'attacco. L'attaccante della seconda divisione e capocannoniere della Hertha BSC, Haris Tabakovic, non è stato incluso nella rosa.

Il tecnico del Kiel Marcel Rapp, ex allenatore delle giovanili dell'Hoffenheim, ha visto la sua squadra sotto pressione fin dall'inizio. Il portiere Timon Weiner ha commesso fallo su Marius Bülter in area di rigore dopo tre minuti, che Kramaric ha trasformato in rete.

Il Kiel ha avuto opportunità per segnare con Timo Becker e Benedikt Pichler negli ultimi trenta minuti, ma Oliver Baumann è rimasto imbattuto. In generale, la prestazione della squadra guidata da Matarazzo è stata migliore, sfruttando gli spazi lasciati dai nuovi arrivati. Kramaric ha segnato il 2-0 senza opposizione.

Bernhardsson insacca il 1-2

Il capitano Lewis Holtby ha tentato di dare alla sua squadra un vantaggio decisivo, ma senza successo. Bülter ha mancato una chiara occasione per il 3-0 dopo un'ora e Baumann ha impedito il pareggio di Machino con una parata rapida pochi minuti dopo. Bernhardsson ha poi segnato il gol del 1-2 incredibile, e anche se il Kiel aveva l'occasione di pareggiare, Kelati è stato espulso per doppia ammonizione all'82°. Kramaric ha segnato il suo terzo gol prima del fischio finale, ma il tentativo di Becker di pareggiare il risultato a 2-2 è fallito.

