Stuttgart Soffre una Sconfitta per Iniziare la Nuova Campagna della Bundesliga

Stoccarda, i vicecampioni, hanno iniziato la nuova stagione di Bundesliga con una sconfitta. Sabato hanno perso 1:3 (1:1) contro lo SC Friburgo. Nel frattempo, il Borussia Dortmund ha mostrato una prestazione superiore nella partita serale, battendo l'Eintracht Francoforte 2:0 (0:0) in casa, grazie a due gol di Jamie Gittens all'72' e nei minuti di recupero.

Il concorrente per la Champions League RB Lipsia ha vinto anche 1:0 (0:0) contro il Bochum. Il neopromosso Holstein Kiel ha subito la sua prima sconfitta 2:3 (0:2) contro la TSG Hoffenheim. I tifosi di casa, che avevano preconcetti di proteste contro la politica del personale della TSG, hanno mantenuto per lo più la calma.

Il FC Augusta e il Werder Brema hanno pareggiato 2:2 (2:1), mentre l'FSV Magonza e il 1. FC Union Berlino hanno pareggiato 1:1 (0:0). Più tardi, nella serata (18:30/Sky), il Borussia Dortmund avrebbe affrontato l'Eintracht Francoforte. In precedenza, i campioni in carica del Bayer Leverkusen hanno inaugurato la stagione con una vittoria per 3:2 (2:0) contro il Borussia Mönchengladbach.

Friburgo Inverte la Situazione contro Stoccarda

Il nuovo acquisto di Stoccarda, Ermedin Demirovic, ha segnato per primo a Friburgo (2'). Tuttavia, Lukas Kübler (27') ha pareggiato con un tiro eccezionale da 25 metri per il Friburgo. Ritsu Doan (54') ha consolidato la vittoria per la squadra del nuovo allenatore Julian Schuster, e Kübler (61') ha aumentato il punteggio.

Il nuovo acquisto di Lipsia, Antonio Nusa (59'), ha messo la sua squadra in vantaggio nella seconda metà. Tuttavia, Willi Orban della Lipsia è stato espulso per un fallo professionale (85').

A Hoffenheim, Andrej Kramaric (6') ha aperto le marcature per i padroni di casa dal dischetto del rigore. Kramaric (37') ha aumentato il vantaggio prima dell'intervallo. Alexander Bernhardsson (63') ha segnato il primo gol della Bundesliga della storia per il Holstein Kiel. Tuttavia, Andu Kelati è stato espulso per falli ripetuti (82'). Kramaric (87') sembrava aver sigillato la vittoria, ma Shuto Machino (89') ha segnato un gol di consolazione in extremis.

Partita Ricca di Gol per Augusta

Il Brema è passato in vantaggio con Felix Agu (12'), ma Elvis Rexhbecaj (16') ha pareggiato subito per l'Augusta. Il nuovo acquisto del Lipsia, Samuel Essende (35'), ha messo in vantaggio i padroni di casa, ma Justin Njinmah (58') ha pareggiato per il Brema.

Al ritorno dell'Union a Magonza, Nadiem Amiri (53') ha segnato un calcio di punizione diretto da 30 metri per i padroni di casa. Laszlo Benes (75') ha pareggiato per l'Union.

L'allenatore del Friburgo, Julian Schuster, ha festeggiato la vittoria della sua squadra contro il loro acerrimo rivale.

