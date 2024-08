Khelif chiama Musk e Rowling in causa per cyberbullismo

Durante le Olimpiadi, Imane Khelif diventa il bersaglio di un acceso dibattito sul genere. Dopo la sua vittoria dell'oro a Parigi, la pugile algerina presenta una denuncia all'ufficio del procuratore di Parigi per cyberbullismo. Si scopre che Elon Musk e J.K. Rowling sono coinvolti nell'inchiesta.

Durante le Olimpiadi, Imane Khelif si trova al centro di un acceso dibattito sul genere. Ma dopo la sua vittoria dell'oro, la pugile algerina si ribella contro il harassment online che sta subendo e presenta una denuncia all'ufficio del procuratore di Parigi per cyberbullismo. Nella denuncia, insieme al CEO di Tesla Elon Musk, viene menzionata la "autrice di Harry Potter" J.K. Rowling. Lo rivela il legale di Khelif, Nabil Boudi, al magazine statunitense "Variety". Le autorità parigine confermano a AFP che è stata avviata un'inchiesta.

Inizialmente, la denuncia riguarda la piattaforma X, il che significa che, secondo la legge francese, è diretta contro persone sconosciute. Tuttavia, Boudi spiega che "abbiamo garantito che l'ufficio del procuratore abbia la possibilità di indagare contro tutte le persone, comprese quelle che potrebbero aver inviato messaggi d'odio con pseudonimi". Nonostante ciò, alcune personalità note sono menzionate nella denuncia.

"Tra loro ci sono J.K. Rowling e Elon Musk", riferisce Boudi, aggiungendo che anche il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump è coinvolto nell'inchiesta. "Trump ha twittato, quindi verrà inevitabilmente indagato nell'ambito della procura, indipendentemente dal fatto che sia menzionato nella nostra denuncia o meno."

Personalità di spicco attaccano Khelif su X

Dall'inizio delle competizioni a Parigi, esplode un acceso dibattito sulla gender di Khelif, che diventa globale. La 25enne è nata donna e non si identifica come transgender o intersessuale. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sostiene la sua partecipazione alle competizioni femminili. "Dal punto di vista scientifico, un uomo non sta combattendo contro una donna qui", affermano. Tuttavia, Khelif diventa il bersaglio di commenti d'odio e speculazioni sulla sua gender. La maggior parte di questi attacchi avviene sui social media, in particolare su X. E quando le personalità di spicco si uniscono al dibattito, la controversia raggiunge un nuovo livello.

Rowling pubblica un messaggio ai suoi 14,2 milioni di follower con una foto del combattimento di Khelif contro la pugile italiana Angela Carini, accusando Khelif di essere un uomo che "gode del suffers di una donna che ha appena colpito alla testa". Musk, nel frattempo, condivide un post della nuotatrice Riley Gaines che afferma che "gli uomini non appartengono agli sport femminili". Il proprietario di X concorda, scrivendo: "Assolutamente". Trump, d'altra parte, pubblica una foto del combattimento contro Carini con il messaggio: "Terrei gli uomini fuori dagli sport femminili!".

L'influencer americano Logan Paul attacca anche Khelif online. Dopo la sua vittoria contro Carini, pubblica su X: "Un puro male si sta verificando davanti ai nostri occhi. Un uomo è autorizzato a picchiare una donna sul palcoscenico globale e distruggere il suo sogno di vita mentre lotta per suo padre defunto. Questa follia deve finire". Paul elimina poi il post e ammette di aver "forse diffuso informazioni errate".

Tuttavia, Boudi afferma che tali scuse - comprese quelle ricevute personalmente da Khelif - non cambiano i fatti del caso. "La denuncia è stata presentata e i fatti rimangono".

Boudi spiega ulteriormente che la denuncia menziona effettivamente dei nomi, dicendo: "Ma chiediamo all'ufficio del procuratore di indagare non solo su queste persone, ma su chiunque ritengano rilevante. Se il caso finisse in tribunale, dovrebbero rispondere delle loro azioni". Aggiunge che mentre la denuncia è stata presentata in Francia, "può anche mirare a individui all'estero". L'ufficio del procuratore di Parigi può richiedere assistenza legale internazionale per combattere gli attacchi online d'odio.

Riguardo a X, Boudi afferma che la denuncia mira agli autori dei post, non alle piattaforme stesse: "È responsabilità dei legislatori imporre sanzioni alle piattaforme, non la nostra". Tuttavia, nota che i casi di cyberbullismo sono ora presi molto più sul serio dalle autorità giudiziarie e, in alcuni casi, hanno portato a condanne detentive.

"La più Bella Vittoria della Mia Carriera"

Il coach di Khelif, Pedro Diaz, dice a "Variety" che il bullismo che Khelif ha subito durante le Olimpiadi ha avuto "effetti incredibili su di lei e su tutti quelli che le stanno intorno": "Non ho mai visto nulla di così disgustoso in vita mia".

Diaz rivela anche di aver chiesto a Khelif di non guardare i social media per mantenere la sua concentrazione sulla vittoria dell'oro. "È così intelligente e ha un'incredibile determinazione", dice Diaz, definendo la vittoria dell'oro di Khelif "la più bella vittoria della mia carriera come coach".

