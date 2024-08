- Khedira chiede la considerazione di Kimmich

Secondo l'ex campione del Mondo Sami Khedira, Joshua Kimmich sarebbe un solido candidato come nuovo capitano della nazionale di calcio, dopo la partenza di Ilkay Gündogan. L'allenatore tedesco Julian Nagelsmann deve scegliere un successore prima delle prossime partite internazionali di settembre. Nagelsmann annuncerà la squadra per le partite della Nations League contro l'Ungheria l'8 settembre a Düsseldorf e contro i Paesi Bassi il 10 settembre ad Amsterdam.

Khedira (37) ha espresso il suo sostegno per la stella del Bayern Munich Kimmich (29) su Sky TV, con cui ha giocato in precedenza per la nazionale. "Potrebbe essere controverso, ma credo che derivi dall'essere preso di mira da più fronti e da esperti", ha detto Khedira.

Il membro ex della nazionale ha aggiunto anche: "Ma se lo conosci, se conosci la sua ambizione, se conosci la sua abilità atletica e la sua voglia di assumere ruoli di leadership, credo che sarebbe un'ottima scelta per sostituire Ilkay Gündogan se viene adeguatamente supportato e incoraggiato".

Con i ritiri della nazionale di passati compagni di squadra del Mondo, come Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller e Gündogan, Khedira vede l'opportunità che si presenta fino al Mondiale del 2026. "Un'opportunità per i giovani giocatori, un'opportunità per lo staff tecnico di iniettare nuovo sangue", ha detto Khedira, menzionando Angelo Stiller del VfB Stuttgart come esempio. Il 23enne potrebbe anche ricevere un cenno da Nagelsmann.

In questo contesto, il nuovo capitano della nazionale di calcio è atteso per guidare la Germania contro l'Ungheria durante le prossime partite internazionali di settembre. Khedira crede che, se adeguatamente supportato e incoraggiato, Kimmich potrebbe efficacemente sostituire Gündogan come capitano, data la sua ambizione, abilità atletica e voglia di assumere ruoli di leadership.

Leggi anche: