Personale

Khaled Meshaal in breve

Data di nascita: 1956

Luogo di nascita: Silwad, Cisgiordania

Nome di nascita: Khaled Meshaal

Padre: Imam, nome non disponibile pubblicamente

Madre: Nome non disponibile pubblicamente

Matrimonio: Nome non disponibile pubblicamente, (1981-oggi)

Figli: Sette

Istruzione: Università del Kuwait, laurea in fisica, 1978

Religione: Musulmano sunnita

Cronologia

1967 - Dopo la Guerra dei Sei Giorni, la famiglia di Meshaal si trasferisce dalla Cisgiordania alla Giordania e poi al Kuwait.

1971 - Meshaal si unisce ai Fratelli Musulmani.

1978-1984 - Lavora come insegnante di fisica in Kuwait.

1980 - Fonda la Lega islamica per gli studenti palestinesi.

Dicembre 1987 - Lo sceicco palestinese Ahmed Yassin fonda Hamas, un'emanazione dei Fratelli Musulmani. Meshaal vi aderisce e diventa il leader del capitolo di Hamas in Kuwait.

2 agosto 1990 - L'Iraq invade il Kuwait. Secondo quanto riferito, il leader iracheno Saddam Hussein decise di invadere la piccola nazione ricca di petrolio per pagare i debiti contratti durante la guerra di otto anni con l'Iran. Il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina Yasser Arafat sostiene Hussein.

1991 - Leforzeamericanee della coalizione sconfiggono l'Iraq e liberano il Kuwait. Il Kuwait espelle dal Paese 300.000 palestinesi, tra cui Meshaal.

1991 - Meshaal si stabilisce in Giordania e guida il capitolo di Hamas. È responsabile della raccolta fondi internazionale.

1996 - Diventa capo dell'ufficio politico di Hamas.

Settembre 1997 - Agenti del Mossad israeliano , fingendosi turisti canadesi, spruzzano fentanyl nell'orecchio di Meshaal in un tentativo di assassinio ad Amman, in Giordania. Gli agenti del Mossad vengono catturati. Re Hussein di Giordania dice al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu che gli agenti saranno processati se Meshaal non riceverà l'antidoto. Netanyahu accetta con riluttanza e Meshaal si riprende. Come parte dell'accordo, Israele rilascia una serie di prigionieri palestinesi e giordani, tra cui Yassin.

22 settembre 1999 - Meshaal, insieme ad altri due leader di Hamas, viene accusato di attività politica illegale e imprigionato per breve tempo in Giordania. Dopo il suo rilascio, il re giordano Abdullah II chiude l'ufficio di Hamas ad Amman ed espelle Meshaal dal Paese. Meshaal si trasferisce in Qatar.

2001 - Si trasferisce a Damasco, in Siria.

22 marzo 2004 - Yassin, leader di Hamas, viene ucciso da attacchi aerei israeliani.

23 marzo 2004 - Abdel Aziz Rantisi viene nominato successore di Yassin.

17 aprile 2004 - Rantisi viene ucciso da un attacco aereo israeliano sulla sua auto. Meshaal sale al vertice della leadership di Hamas, insieme a Ismail Haniya.

26 gennaio 2006 - Hamas, che partecipa per la prima volta alle elezioni parlamentari palestinesi, ottiene una vittoria schiacciante. Hamas ottiene 76 seggi e Fatah 43 seggi nel Consiglio legislativo palestinese, che conta 132 seggi, dando a Hamas la maggioranza.

14 giugno 2007 - Dopo una settimana di scontri tra Hamas e Fatah, Hamas prende il controllo di Gaza.

18 aprile 2008 - L'ex presidente statunitense Jimmy Carter incontra Meshaal a Damasco, in Siria.

27 dicembre 2008 - Israele lancia l'Operazione Piombo Fuso, attacchi aerei contro obiettivi di Hamas a Gaza in rappresaglia ai continui attacchi missilistici contro il sud di Israele. Il 3 gennaio 2009 inizia un'offensiva di terra.

18 gennaio 2009 - Il Primo Ministro israeliano Ehud Olmert dichiara un cessate il fuoco unilaterale nei combattimenti a Gaza. Durante il conflitto vengono uccisi più di 1.200 palestinesi e 13 israeliani.

1 febbraio 2009 - Meshaal incontra la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei , e il Presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Parlando dell'Operazione Piombo Fuso, elogia l'Iran: "La vittoria del popolo di Gaza è stata un miracolo di Dio e la Repubblica islamica ha sicuramente una parte in questa vittoria".

4 maggio 2011 - Meshaal e il presidente palestinese Mahmoud Abbas firmano un accordo di riconciliazione nel tentativo di unire i rivali di Hamas e Fatah.

Dicembre 2011 - Hamas si schiera con l'opposizione nella guerra civile siriana, contro il presidente Bashar al-Assad. Meshaal abbandona l'ufficio di Hamas a Damasco.

29 gennaio 2012 - Meshaal si reca per la prima volta in visita ufficiale in Giordania da quando è stato espulso nel 1999. Insieme al principe ereditario del Qatar, lo sceicco Tamin Bin Hamad Al-Thani, incontra il re Abdullah II.

Febbraio 2012 - Meshaal si trasferisce a Doha, in Qatar.

7 dicembre 2012 - Meshaalvisita Gaza. Ad eccezione di una breve visita in Cisgiordania nel 1975, è la sua prima visita nei territori palestinesi da quando ha lasciato la Cisgiordania nel 1967. Davanti alla folla, davanti a una replica di un missile M75, si presenta: "Non riconosceremo mai la legittimità dell'occupazione israeliana", dice, "e quindi non c'è legittimità per Israele, non importa quanto tempo ci vorrà, libereremo Gerusalemme centimetro per centimetro, pietra per pietra. Israele non ha il diritto di stare a Gerusalemme".

2 aprile 2013 - Meshaal viene rieletto presidente dell'ufficio politico di Hamas.

6 maggio 2017 - Haniya, sostituto di Meshaal, viene eletto dal Consiglio della Shura di Hamas.

12 aprile 2021- Secondo un portavoce del movimento islamista palestinese Hamas, Meshaal viene eletto capo dell'ufficio della diaspora del gruppo.

11 ottobre 2023 - Meshaal indice una giornata di proteste o "Giornata globale della Jihad" in tutto il mondo musulmano il 13 ottobre.

