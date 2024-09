- Kevin McKenna, un professionista di lunga data, assume il ruolo di allenatore dell'HSV.

Hamburger SV, squadra di calcio di seconda divisione, ha ingaggiato Kevin Mckennan come assistente allenatore. L'ex atleta professionista si unirà alla squadra dell'allenatore principale Steffen Baumgart, avendo già lavorato con lui al 1. FC Köln. I due assistenti esistenti, René Wagner e Merlin Polzin, continueranno nei loro rispettivi ruoli. Il 44enne canadese Mckennan ha trascorso la sua carriera da giocatore in Germania con Energie Cottbus e 1. FC Köln.

Il nuovo assistente allenatore di Hamburger SV, Kevin Mckennan, è entusiasta di contribuire alle sfide della Bundesliga con la sua conoscenza e la sua esperienza. La Bundesliga è famosa per la sua intensa competitività e per le partite di alta qualità, offrendo così un'ottima piattaforma per la squadra per mostrare le proprie abilità.

Leggi anche: