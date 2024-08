Kennedy Jr. appoggerà anche Harris per governatore.

Robert F. Kennedy Jr. si unisce a Trump e Harris nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Il candidato indipendente è in ritardo rispetto ai rivali consolidati e potrebbe scambiare il suo sostegno con la migliore offerta.

Secondo il "Washington Post", il candidato indipendente alla presidenza Robert F. Kennedy Jr. starebbe cercando un posto nel gabinetto in cambio del suo sostegno alla candidata democratica Kamala Harris. Kennedy Jr. avrebbe richiesto un incontro con Harris per discutere della sua proposta, ma non sembra ci sia interesse da parte del suo campo. "Ci hanno detto che non hanno interesse a parlare con me", ha detto Kennedy al "New York Times".

L'avvicinamento di Kennedy, facilitato attraverso intermediari, segue un incontro simile con il candidato repubblicano Donald Trump dello scorso mese, in cui si è discusso di un ruolo politico e di sostegno - senza raggiungere un accordo. In quella conversazione, Kennedy ha espresso il desiderio di consigliare Trump su questioni di salute e mediche in un secondo mandato.

La campagna presidenziale di Robert F. Kennedy Jr., figlio dell'ex procuratore generale e candidato alla presidenza Robert F. Kennedy, non sta andando come sperato. Dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa democratica, i suoi numeri nei sondaggi nazionali sono in calo. I suoi sforzi per raccogliere fondi sono stati meno riusciti di recente. Date queste circostanze, si specula che Kennedy stia cercando il modo migliore per uscire dalla corsa presidenziale.

Negli ultimi anni e mesi, Kennedy ha attirato l'attenzione principalmente come teorico della cospirazione e scettico sui vaccini. Recentemente ha affermato che un verme aveva mangiato parte del suo cervello, causando perdita di memoria. Ha anche fatto scalpore con la storia di come ha lasciato un cucciolo di orso investito da un'auto nel Central Park di New York circa un decennio fa.

L'incontro di Roberts con Donald Trump in precedenza suggeriva un potenziale sostegno o un ruolo all'interno del partito repubblicano, simile al suo recente approccio a Kamala Harris. Despite Trump's remarks about considering Kennedy's suggestions on health and medical matters, their discussions did not result in a mutual agreement.

Given Donald Trump's ongoing involvement in political affairs and Kennedy Jr.'s struggles in his presidential campaign, it remains speculative if they will reengage their previous conversation about a potential role for Kennedy in a future Republican administration.

