Contendente Nonsostante o Spera Elettorale Autonomo - Kennedy dichiara la sua intenzione di tenere un discorso.

Con voci di un possibile sostegno a Donald Trump nelle elezioni, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. ha organizzato un discorso per questo venerdì. Il settantenne intende "parlare al paese", come si legge sul suo sito, affrontando la "situazione storica attuale" e la sua "strada avanti". Kennedy terrà il suo discorso a Phoenix, in Arizona, dove Trump ha anche un evento della campagna elettorale previsto per lo stesso giorno (ora locale).

La vicepresidentessa di Kennedy, Nicole Shanahan, ha proposto l'idea di un'alleanza con l'ex presidente Trump, che punta a riconquistare la Casa Bianca come candidato repubblicano.

Secondo fonti di ABC News, Kennedy è combattuto tra il lasciare la corsa e il possibile sostegno a Trump. Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione definitiva in merito.

Durante un'intervista, Shanahan ha menzionato due opzioni possibili per la squadra di Kennedy: o rimanere in corsa e temere la vittoria della democratica Kamala Harris il 5 novembre, o appoggiare Trump in questo momento. Non è chiaro in che misura il punto di vista di Shanahan sia in linea con i pensieri di Kennedy. Dopo le sue dichiarazioni, Trump ha fatto riferimento a un ruolo per Kennedy nel suo eventuale governo.

Come attivista e avvocato, Kennedy è noto per la sua difesa delle questioni ambientali come l'acqua pulita. Tuttavia, recentemente è stato criticato da democratici e membri della sua famiglia per aver promosso teorie del complotto e aver associato politici estremisti, nonostante la sua presunta avversione per i vaccini. Kennedy è dato come outsider nella corsa alla presidenza, con un sostegno medio del 5%. L'elezione si preannuncia come una sfida serrata tra Trump e Harris, e la candidatura di Kennedy preoccupa sia i democratici che i repubblicani a causa del suo potenziale di influire sui voti. Al momento, la campagna di Kennedy sembra più un ostacolo per Trump, quindi il suo ritiro dalla corsa potrebbe essere visto come una buona notizia per il partito repubblicano.

