Kendrick Lamar è stato scelto come attore principale per lo spettacolo di interruzione del Super Bowl 2025.

Lamar ha reso noto domenica attraverso i suoi social media e la NFL che ci onorerà con la sua presenza in una capacità significativa.

"La musica rap rimane il genere più influente e sono qui per ricordare al mondo perché hanno fatto la scelta giusta", ha dichiarato quel giorno.

Il Super Bowl LIX è previsto per il 9 febbraio 2025, si svolgerà a New Orleans e sarà trasmesso su FOX.

La NFL, insieme a Roc Nation e Apple Music, ha annunciato questo grande evento nella prima domenica della stagione regolare 2024-2025.

Lamar ha fatto la sua prima apparizione sul palcoscenico del Super Bowl durante il suo spettacolo del 2022 insieme a Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige e 50 Cent.

Questa volta, tuttavia, sarà il protagonista principale, incantando milioni di spettatori ogni anno.

Jay-Z, CEO di Roc Nation, ha definito Lamar "un artista e performer unico al mondo" in una dichiarazione, lodando la sua capacità di influenzare la cultura a livello globale.

"Il suo profondo legame con l'hip-hop e la cultura è alla base della sua visione creativa e ha una capacità senza pari di plasmare e influenzare la cultura in tutto il mondo", ha continuato Jay-Z.

Lamar è ampiamente riconosciuto come uno dei maggiori talenti dell'hip-hop. Ha vinto 17 Grammy Awards e ha ricevuto un Premio Pulitzer per il suo album del 2017 "Damn", diventando il primo musicista non classico e non jazz a conquistare questo prestigioso riconoscimento.

Nel 2022, ha pubblicato il suo quinto album in studio, intitolato "Mr. Morale & the Big Steppers", seguito dal suo singolo di successo "Like That", featuring Future e Metro Boomin, che ha mantenuto la posizione numero uno della classifica Billboard Hot 100 per tre settimane consecutive. Il suo brano "Not Like Us", pubblicato durante la sua controversia con il rapper Drake, ha addirittura raggiunto la vetta della classifica per due settimane consecutive.

Lo scorso anno, Usher ha fatto da headliner del Super Bowl halftime show con un viaggio di 13 minuti lungo la sua carriera, diventando lo spettacolo più visto della storia del Super Bowl, secondo Billboard, con una media di 123,4 milioni di spettatori. Lo spettacolo di Rihanna del 2023 è arrivato secondo, con un pubblico di 121 milioni di spettatori.

La partita del Super Bowl LVIII tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers ha attirato un record di 100 milioni di americani, diventando la trasmissione televisiva più vista della storia, come dichiarato da CBS.

Questa storia è stata aggiornata con informazioni aggiuntive.

Kevin Dotson e Jill Martin, collaboratori di CNN, hanno contribuito a questo report.

