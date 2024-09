- Kendall Jenner attualmente indossa la pettinatura Bob.

Kendall Jenner, a 28 anni, ha subito una trasformazione significativa: la famosa modella ha optato per un drastico taglio di capelli, come dimostrato nell'ultima pubblicità di Calvin Klein.

Nella pubblicità, che sfoggia un'estetica granulosa e vintage e che è stata rilasciata il 4 settembre, Jenner viene catturata in una suggestiva spiaggia, davanti a un muro bianco e durante una corsa in convertibile con il vento. Indossa un abito, una camicia, un blazer oversize e stivali - tutti abbinati al suo nuovo taglio di capelli.

I suoi lunghi capelli scuri sono stati accorciati in un carino bob che sfiora a malapena i lobi delle orecchie, accompagnato da lunghezze variabili di frangia che aggiungono un tocco audace al suo aspetto.

"Mi ricorda così tanto sua madre!"

Il nuovo taglio di capelli non solo richiama gli anni '90, ma assomiglia anche a un familiare stretto: il nuovo taglio di capelli accentua la somiglianza di Jenner con sua madre Kris Jenner, 68 anni, il cui taglio di capelli corto è il suo stile iconico. Molti commenti sulla pubblicità, che Jenner ha condiviso anche su Instagram, includono: "Hai perfettamente emulato tua madre in questo servizio fotografico". Anche la madre Jenner esprime la sua approvazione: "Adoro i tuoi capelli!" scrive, accompagnata da un emoji con gli occhi a cuore.

Il nuovo aspetto di Jenner, la sorellastra di Gigi Hadid, 29 anni, viene accolto con approvazione anche su YouTube: Jenner viene elogiata come "perfetta", "regina" o "La sola donna che potrebbe farmi diventare gay". Un utente suggerisce addirittura Jenner per un ruolo da Bond girl. E un commento con numerosi like ribadisce: "Mi ricorda così tanto sua madre!"

