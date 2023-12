Ken Jennings dice che l'uscita di Mayim Bialik da "Jeopardy" l'ha colto di sorpresa

"Mi ha preso alla sprovvista, perché ho amato lavorare con la mia Mayim e mi mancherà", ha detto Jennings in un'intervista all'Hollywood Reporter pubblicata lunedì.

"Non posso parlare del suo processo decisionale o delle sue opinioni in merito", ha aggiunto.

In una dichiarazione postata sulla pagina Instagram della Bialik all'inizio del mese, l'attore e autore ha scritto che la Sony, che produce lo show, le ha comunicato che non condurrà più la "versione sindacalizzata di Jeopardy!".

"Sono incredibilmente onorata di essere stata nominata per un Emmy in prima serata per la conduzione di quest'anno e sono profondamente grata per l'opportunità di aver fatto parte della famiglia di Jeopardy!", ha scritto l'attrice, aggiungendo i suoi ringraziamenti agli spettatori e allo staff dello show per "questo incredibile viaggio".

Un portavoce della Sony ha dichiarato alla CNN che Jennings sarà "l'unico conduttore" del quiz show, attribuendo la decisione al desiderio di "mantenere la continuità per i nostri spettatori".

"Siamo veramente grati per tutti i contributi di Mayim a Jeopardy! e speriamo di continuare a lavorare con lei negli speciali in prima serata", concludeva il comunicato.

Bialik e Jennings, ex concorrente di "Jeopardy!", hanno inizialmente iniziato a co-condurre lo show nel 2021 in modo temporaneo dopo la morte nel 2020 del conduttore storico Alex Trebek. Nel luglio 2022 i produttori hanno annunciato che il duo sarebbe stato il conduttore fisso dello show.

Jennings, che ha lavorato come conduttore temporaneo prima di ottenere il posto fisso, ha dichiarato a THR di sentirsi "estremamente fortunato per essere stato preso in considerazione per questo lavoro come non-conduttore".

Dan Heching della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com