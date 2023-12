Kelly Slater non può gareggiare in Australia senza vaccinazione, dice il ministro della Salute

L'undici volte campione del mondo Slater, che non ha rivelato il suo stato di vaccinazione, ha difeso il numero 1 del mondo del tennis Novak Djokovic dopo che il serbo non vaccinato è stato trattenuto e poi espulso dalle autorità prima degli Australian Open.

Due eventi del campionato della World Surf League (WSL) sono in programma a Victoria e in Australia occidentale ad aprile e maggio. Non è ancora chiaro se Slater, 49 anni, vi prenderà parte.

Penso che con il caso di Novak Djokovic siamo stati abbastanza chiari: no vax, no play", ha dichiarato Hunt all'emittente australiana Channel 9. "È un messaggio piuttosto semplice.

"È un messaggio piuttosto semplice, non importa quale sport, siamo imparziali. Spero che Slater si vaccini e spero che gareggi".

La WSL non ha imposto il vaccino agli atleti, ma li ha incoraggiati a farlo, avvertendoli che se non lo fanno possono incorrere in problemi "significativi".

