Kelly Clarkson spiega perché aveva bisogno di un "nuovo inizio" a New York

La cantante e conduttrice di talk show, mamma della figlia River Rose, 9 anni, e del figlio Remington Alexander, 7, si è recentemente trasferita con la famiglia dalla California a New York dopo la fine del matrimonio con l'ex marito Brandon Blackstock.

"Ero molto infelice a Los Angeles e lo ero da diversi anni. Avevo bisogno di un nuovo inizio", ha dichiarato a People.

Clarkson ha detto di aver chiesto alla NBC di trasferire "The Kelly Clarkson Show" dall'altra parte del Paese con lei per facilitare questo cambiamento.

Abbiamo detto alla NBC: "Non voglio sembrare ingrata, ma non posso più stare qui per la mia salute mentale, per me e per i miei figli". Neanche loro stavano bene", ha detto la Clarkson parlando dei suoi figli. "Negli ultimi anni mi sono presentata, ho sorriso e ho fatto quello che dovevo fare, ma si può rimanere compartimentati solo fino a un certo punto, prima di rompersi".

Clarkson ha detto che l'energia di New York l'ha rinvigorita e che ora sta molto meglio.

"Andiamo a portare a spasso i cani qualche volta al parco. Andiamo a prendere un gelato perché mia figlia mi sfinisce. Andiamo a fare la melma e andiamo al museo", ha raccontato della loro vita in città.

Anche le passeggiate in città non fanno male, ha aggiunto Clarkson.

"Camminare in città è un bell'allenamento", ha detto. "E in questo momento mi piacciono molto le saune a infrarossi. E ho appena fatto un tuffo nel freddo perché tutti mi hanno stancato".

Il "The Kelly Clarkson Show" è stato appena nominato per il miglior talk show ai Critics Choice Award. Clarkson ha detto che in questi giorni si sente più presente sul lavoro.

"Stavo attraversando anni davvero difficili, e anche nella prima stagione è stata dura a porte chiuse", ha detto. "Sono riuscita a entrare nella quinta stagione sentendomi bene e sapendo che i miei ragazzi si sentono bene - e la polvere si è depositata. La quinta stagione è la prima in cui mi sono goduta ogni minuto".

Fonte: edition.cnn.com