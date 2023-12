Kelechi Iheanacho porta la Nigeria alla vittoria in AFCON contro l'Egitto, mentre Mohamed Salah fatica

L'attaccante del Leicester ha segnato il gol della vittoria nel primo tempo, sparando in rete una mezza rovesciata dopo aver girato in modo squisito al limite dell'area.

Considerando il suo stato di forma nella Premier League inglese in questa stagione, molti si aspettavano che Mohamed Salah producesse qualcosa di speciale nella partita inaugurale del suo gruppo.

Ma la Nigeria è riuscita a tenere a bada il capitano dell'Egitto per la maggior parte della partita, con il 29enne che ha creato solo un'occasione da gol degna di nota.

La stella del Liverpool avrebbe potuto fare meglio con la sua occasione dopo essere stato giocato dietro la difesa a 20 minuti dalla fine, ma ha visto il suo debole tentativo salvato dal portiere Maduka Okoye.

L'Egitto ha fatto la figura del migliore per la Nigeria per gran parte della partita, mentre le Super Aquile sono apparse molto più energiche e creative in avanti.

Wilfred Ndidi è stato particolarmente impressionante per la Nigeria, controllando il centrocampo e bloccando i potenziali attacchi dell'Egitto.

I vincitori avrebbero potuto avere una vita più comoda, ma hanno perso una serie di occasioni per allungare il vantaggio.

L'Egitto, che ha vinto il torneo in sette precedenti occasioni, cercherà di riprendersi contro la Guinea-Bissau nella prossima partita, mentre la Nigeria affronterà il Sudan.

