Keith Pelley: Riportare l'European Tour di golf al futuro

Keith Pelley ha assunto la carica di CEO dell'European Tour lo scorso anno

Il canadese vuole rendere lo sport più attraente per i giocatori e gli appassionati

Promette: "Faremo un cambiamento significativo".

Pelley, che ha preso il posto di George O'Grady come CEO del Tour nell'aprile dello scorso anno, ha idee rivoluzionarie e ritiene che il golf non debba avere paura di abbracciare nuovi modi di pensare per renderlo più attraente per i giocatori e i fan.

Il 52enne, ex presidente di Rogers Media ed ex capo dei Toronto Argonauts della Canadian Football League, spera di rendere il Tour "significativamente diverso" entro il 2018.

Ma è improbabile che si verifichi uno degli scenari più rosei di questo visionario, come gli occhiali blu che lo contraddistinguono.

"Amo il gioco - amo tutti gli aspetti del gioco - ma se dovessi cambiare una cosa sarebbe tornare indietro di 200 anni e probabilmente fare 12 buche", ha detto Pelley al programma Living Golf della CNN.

Keith Pelley: Dare una scossa al Tour europeo

Si dice che l'Old Course di St Andrews sia diventato il punto di riferimento per il giro standard di 18 buche nel 18° secolo.

Studi recenti, tuttavia, hanno suggerito che la forma tradizionale del gioco è incompatibile con la vita moderna e la partecipazione è in calo.

Tuttavia, Pelley fa riferimento a un rapporto dell'European Tour pubblicato in ottobre che suggerisce che la partecipazione al golf è più in evoluzione che in caduta libera.

"Forse il modo tradizionale di giocare a 18 buche è un po' in declino, ma in generale la partecipazione al gioco sta aumentando notevolmente grazie a diversi fattori come l'adventure golf, i driving range e il pitch and putts", ha affermato. "In generale, la partecipazione al gioco è molto forte".

Avendo stabilito che c'è un interesse per il golf in qualche forma, Pelley si è prefissato di trasformare l'European Tour in una valida alternativa al più redditizio PGA Tour in America.

"Molte persone dicono che siamo nel business del golf. Sì, siamo nel business del golf, ma io dico che siamo anche nel business dei contenuti e dell'intrattenimento", ha detto.

"Il golf è la nostra piattaforma. Se siamo nel business dell'intrattenimento, allora i nostri giocatori sono le nostre star, e sostenere i nostri giocatori e farli diventare delle star è la parte più critica del nostro gioco per il futuro.

"Dobbiamo far crescere questo tour con loro, e questo è il punto critico: farlo crescere con loro".

Il risultato, secondo Pelley, sarà un Tour che tra un paio d'anni avrà un aspetto e un'atmosfera molto diversi: più eventi e più montepremi, più grandi, migliori e più luminosi sia per i golfisti che per i fan.

Vuole incoraggiare una situazione in cui l'élite del golf europeo giochi la maggior parte dei suoi eventi sul Tour piuttosto che, come avviene ora, viaggiare negli Stati Uniti e giocare molti eventi del PGA Tour.

"In fin dei conti, si tratta di giocatori di livello mondiale", ha detto. Giocheranno circa 22-25 eventi all'anno e quello che vogliamo fare è fornire loro un'alternativa valida per giocare il maggior numero possibile di eventi sul Tour europeo".

"Come possiamo farlo? Bisogna aumentare i montepremi, giocare su campi da golf di livello mondiale, offrire ai giocatori alloggi di livello mondiale, trattarli come si deve, e questa è la nostra ricetta per il successo".

I giocatori, sottolinea, sono pienamente d'accordo con l'idea - "quello che i giocatori d'élite dicono è che vogliamo che questo cresca" - ma avverte che "sarà necessaria un'enorme quantità di lavoro e un meraviglioso lavoro di squadra" per portare l'European Tour verso il tipo di futuro che desidera vedere.

Pelley non ha dubbi, tuttavia, sul fatto che i cambiamenti da lui auspicati avverranno e suggerisce che il prossimo anno potrebbe riservare sviluppi entusiasmanti.

"Ci arriveremo, faremo un cambiamento significativo e ci sono annunci in arrivo che vedranno il Tour andare in una direzione diversa", ha detto.

"Ma le cose non accadranno da un giorno all'altro. Ci vuole tempo. Il 2016 è ovviamente un anno molto impegnativo, con le Olimpiadi, la Ryder Cup e la Coppa del Mondo, e lo considero un anno di transizione per iniziare a trasformare il Tour e a fare alcuni annunci per la stagione 2017".

In questo nuovo mondo, aumentare l'appeal del golf per i fan e i giocatori più giovani è un obiettivo fondamentale.

"Bisogna assolutamente capire le giovani generazioni e coinvolgerle molto, molto presto dal punto di vista della partecipazione, perché questo porterà al coinvolgimento del pubblico in futuro", ha detto Pelley.

Con un cenno al passato, Pelley sta cercando di riportare il golf europeo al futuro.

