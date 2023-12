Keita Sagaki riproduce dipinti classici utilizzando centinaia di minuscoli personaggi manga

Da lontano, la replica di Sagaki sembra una versione a penna e inchiostro dell'originale. Ma un'ispezione più attenta rivela che il quadro è composto da centinaia di piccoli personaggi dei cartoni animati. Il disegno di un cane si trova lungo lo zigomo della Monna Lisa, mentre un gatto sorridente si trova all'estremità del naso. Una vignetta del pianeta Saturno galleggia sulla sua fronte.

Alcuni dei personaggi potrebbero sembrare familiari agli appassionati di anime e manga giapponesi. Ma anche se tutti i cartoni animati delle sue opere sono tecnicamente originali, Sagaki ammette di essersi fortemente ispirato ad artisti e collettivi come Osamu Tezuka, Fuji Fujiko e Studio Ghibli.

Alto e basso, Oriente e Occidente

La "Monna Lisa" non è l'unico dipinto dell'Antico Maestro che Sagaki ha riprodotto utilizzando personaggi ispirati ai manga: ha anche creato le sue versioni de "L'ultima cena" di Leonardo, "La nascita di Venere" di Botticelli e "La grande onda al largo di Kanagawa" di Hokusai, tra gli altri.

Ha iniziato a riprodurre opere d'arte famose nel suo stile distintivo nel 2004, considerandolo un modo interessante per combinare l'arte occidentale con i personaggi dei manga e degli anime che aveva amato da bambino.

"I dipinti occidentali e l'arte giapponese contengono molti concetti contrastanti", ha spiegato Sagaki in un'intervista via e-mail. "I dipinti occidentali offrono profondità, mentre i miei personaggi sono piatti. Anche in molti dipinti classici giapponesi, la prospettiva non è molto utilizzata".

Questa fusione tra i capolavori occidentali e la cultura pop giapponese ha conquistato i fan di Sagaki in tutto il mondo, tanto che la sua arte è stata esposta in mostre in Germania e Portogallo. Attualmente si sta preparando per una mostra alla Fabrik Gallery di Hong Kong a marzo, dove presenterà nuove opere basate su dipinti barocchi. Tra questi, le riproduzioni di "Ragazzo con cesto di frutta" di Caravaggio, "Ragazza che legge una lettera a una finestra aperta" di Johannes Vermeer e "Donna che fa il bagno in un ruscello" di Rembrandt.

Il curatore della mostra, Jason Sveinn, ritiene che il fascino dei disegni di Sagaki risieda in parte nel modo in cui essi trattano i manga e gli anime come forme d'arte serie.

"Sagaki sognava di diventare un artista manga disegnando cartoni animati quando era bambino", ha detto Sveinn in un'intervista telefonica. "Disegnava vignette sul suo blocco note e pensava tra sé e sé: 'Forse dovrei fare qualcosa di interessante con questo; forse posso applicare questa tecnica a opere che posso vedere in un museo'".

Sfumature spirituali

Sagaki non produce bozze delle sue opere. Disegna invece direttamente sulla carta con una penna nera da 0,015 pollici, facendo riferimento alle immagini del dipinto che sta riproducendo. I disegni di Sagaki variano in scala, dalle dimensioni di un foglio A4 a quelle di enormi opere larghe quasi 3 metri. Dato che un singolo errore potrebbe rovinare un'intera opera, Sagaki si prende tutto il tempo necessario per disegnare e alcune opere richiedono anche un anno per essere completate.

"Sagaki è un esempio di vero artista giapponese", ha detto Sveinn. "Con questo intendo dire che si isola nel suo studio, disegnando con calma e pazienza. È incredibilmente concentrato".

Questo approccio è in parte ispirato da un interesse per il buddismo, ha detto Sagaki. Uno dei suoi primi ricordi è la visita al centro di meditazione Toga Meiso no Sato nella prefettura giapponese di Toyama, dove erano esposti diversi mandala (intricati dipinti buddisti riccamente colorati che rappresentano il cosmo). Come nell'arte di Sagaki, i mandala sono composti da piccole parti individuali che si combinano per creare un'immagine intera.

"Il mio stile e i mandala hanno alcune cose in comune", ha spiegato Sagaki. "Prima di tutto, sono rappresentazioni molto dettagliate. E nel processo di creazione, disegnare per me è come meditare. È proprio così che sono stati creati i mandala".

Tuttavia, l'ispirazione di Sagaki è anche profondamente radicata nella tradizione occidentale. Quando decide quale capolavoro riprodurre, utilizza una serie di criteri rigorosi: il più importante è che il dipinto deve essere famoso.

"Un quadro che tutti conoscono dà origine a un grande 'divario' tra lo sguardo da lontano, quando sembra essere una semplice riproduzione", ha detto, "e lo sguardo più ravvicinato, quando il dettaglio dell'anima diventa chiaro".

Sagaki sceglie anche dipinti che presentano forti contrasti, in modo da poter variare la densità dei suoi personaggi anime. Nonostante l'apparente accuratezza delle sue riproduzioni, Sagaki ammette che spesso ricrea i dipinti dell'Antico Maestro senza averli mai visti di persona.

"Per circa la metà dei miei lavori ho visto l'originale in anticipo", ha detto. "Ma dopo aver creato le mie opere, voglio vederle. Sono andato a vedere la 'Monna Lisa'".

Lamostra di Keita Sagaki "Baroque Deconstruction" è in programma alla Fabrik Gallery di Hong Kong dal 1° marzo al 15 aprile.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com