- Kehl blocca il parco giochi a causa dell'invasione di formiche

A causa di un'infestazione di formiche, la città di confine del Baden-Württemberg, Kehl, chiuderà un parco giochi per bambini a partire da lunedì. Le formiche hanno completamente preso possesso del parco giochi interessato nel distretto di Marlen, come riferito dall'amministrazione comunale. L'acqua calda verrà spruzzata sotto le lastre del parco giochi nelle tane delle formiche per raggiungerle fino a un metro di profondità, per combatterle.

Il pavimento irregolare della struttura è diventato un pericolo per la sicurezza, secondo il municipio del comune nella regione dell'Ortenau. "I visitatori curiosi del parco giochi spesso sollevano le pietre per osservare l'attività delle formiche da vicino."

La città combatte le formiche invasive

La città sulla Renania superiore ha lottato contro le formiche invasive della specie Tapinoma magnum della regione mediterranea per mesi. Due cosiddette supercolonie con milioni di formiche sono state scoperte nei distretti di Marlen e Neumühl.

Rimane incerto quando i bambini potranno utilizzare di nuovo il parco giochi. La città ha dichiarato che i lavori di costruzione per la ristrutturazione della struttura non possono iniziare prima della fine di ottobre. Secondo i resoconti della primavera, le formiche nere hanno già invaso le case e causato interruzioni di corrente e internet.

Specie di formiche invasive documentate dal 2009

La specie di formiche invasive Tapinoma magnum è stata documentata nel sud-ovest dal 2009 in diversi luoghi. Oltre a Kehl, è stata avvistata a Lörrach, Schutterwald, Karlsruhe, Weinheim, Heidelberg, Ketsch e Stuttgart; sowie in regioni confinanti nel Reno-Palatinato, nell'Assia e in Francia.

