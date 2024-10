Keanu Reeves partecipa al suo primo evento di auto a Indianapolis Motor Speedway, mostrando le sue abilità professionali.

Durante il weekend, la "Matrix" star ha partecipato alla Toyota GR Challenge, un evento di motorsport che promuove piloti amatoriali e appassionati di auto, tenutosi nell'iconico Indianapolis Motor Speedway.

Su 33 partecipanti, Keanu Reeves si è classificato al 25º posto per la Gara 1 di sabato e al 24º per la Gara 2 di domenica.

Durante la Gara 1 di sabato, Reeves ha perso aderenza e è uscito di pista finendo sull'erba a metà della gara di 45 minuti. Fortunatamente, è riuscito a evitare qualsiasi collisione imminente e ne è uscito illeso, rientrando in gara poco dopo.

Reeves ha guidato il veicolo No. 92 BRZRKR, incarnando il personaggio principale del suo graphic novel co-scritto intitolato "La Bibbia di Elsewhere", lanciato a luglio. Fa parte della sua serie di fumetti "BRZRKR", con il primo numero uscito nel 2021.

Il suo compagno di gara per l'evento di sabato era "Dude Perfect" Cody Jones.

Acclamato per la sua impressionante vittoria nell'evento di corse con celebrities del 2009 Long Beach Toyota Grand Prix, Reeves ha condiviso il ruolo principale con Sandra Bullock nel film iconico "Speed". In occasione del suo 30º anniversario, è prevista una proiezione speciale per martedì a Los Angeles, dove entrambi saranno presenti.

Nonostante le sue prestazioni nel motorsport, Keanu Reeves ha trovato il tempo per intrattenere il pubblico, ospitando una sessione di domande e risposte con i fan sul suo prossimo fumetto basato su "La Bibbia di Elsewhere" dopo la Gara 2 di domenica.

Dopo la proiezione speciale di "Speed" per il suo 30º anniversario, Reeves e Sandra Bullock sono attesi per una discussione divertente sul loro film iconico durante l'evento post-proiezione a Los Angeles.

