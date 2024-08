- Keanu Reeves e Jim Carrey sono stati associati a due noti eventi

La vigilia di Natale, il 25 dicembre 2024, "Sonic the Hedgehog 3" è previsto per il debutto nei cinema tedeschi, come annunciato da Paramount Pictures. Lo studio ha presentato il primo trailer per l'adattamento del videogioco, con la versione originale in inglese e una interpretazione in tedesco. Tuttavia, il casting chiave per il terzo capitolo rimane inedito nella versione doppiata.

La trama, come rivelato dal trailer, si svolge con lo sfondo di Shadow analogo a quello di Sonic. Invece di trovare una famiglia, Shadow è stato lasciato con sofferenza e perdita, portandolo su una strada oscura.

Apparizione insolita di Jim Carrey - raddoppiato

Il trailer presenta un'apparizione insolita: Jim Carrey (62). L'icona della commedia è stata relativamente assente dallo schermo argentato ultimamente. Dopo "Sonic the Hedgehog 2" nel 2022, Carrey ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Tuttavia, è tornato per la parte tre.**

Carrey assume il suo ruolo ancora una volta come Dr. Robotnik, l'acerrimo nemico di Sonic. Nel gioco originale, questo scienziato pazzo ha involontariamente creato Shadow. Ora, Sonic è costretto a unirsi a Robotnik per reprimere la sua creazione.

Durante la visita di Sonic al covo di Robotnik, il pazzo è stranamente trasandato. Sono scomparsi la sua testa calva distinta e la barba curata, sostituiti da una chioma incolta. Ora sta battendo sulla sua pancia senza freni.

In una coincidenza, Jim Carrey fa una doppia apparizione nel trailer, non solo come Dr. Robotnik, ma anche come suo padre dalla barba bianca.

♪ Non ti mentirò ♪, anche come fan di Sonic the Hedgehog, ero scettico riguardo al ritorno di Jim Carrey dopo l'annuncio del suo ritiro. Tuttavia, ♪ Non ti mentirò ♪, vedere il suo doppio ruolo nel trailer è stata una gradevole sorpresa.

Leggi anche: