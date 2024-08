Kawasaki Ninja 7 ibrido - quello con i due cuori

Kawasaki ha presentato una motocicletta innovativa quest'anno con la Ninja 7 Hybrid. Ma ne vale la pena lo sforzo tecnico?

Se ci fosse un premio per la motocicletta più innovativa, Kawasaki sarebbe il chiaro vincitore di quest'anno. La società giapponese ha trasferito un concetto dal mondo automobilistico a quello delle due ruote che mira a risparmiare carburante e combinare la potenza di due cuori: la trazione ibrida. Questa consiste in un motore a combustione interna e un motore elettrico, che si uniscono sotto il comando del software e collaborano tra loro.

Il motore a due cilindri a combustione interna ha una cilindrata di 451 centimetri cubici e produce 60 CV e 43,6 Nm di coppia. Il motore elettrico contribuisce con altri 9 CV, portando l'output combinato a 69 CV al massimo. Naturalmente, il peso è meno trascurabile su una motocicletta che in un'auto. La batteria da 1,4 kWh pesa 13 chilogrammi, portando la Ninja 7 Hybrid a un totale di 227 chilogrammi.

10 chilometri in modalità elettrica pura

Anche se non ci sono leve del cambio o del freno a pedale, la Ninja 7 Hybrid non utilizza una trasmissione puramente automatica. Due palette sulla barra del manubrio sinistro consentono di scalare e salire le marce in modalità sportiva. In modalità eco, la Ninja lo fa automaticamente per risparmiare il più possibile. Naturalmente, non viene consumato alcun carburante in modalità elettrica pura, che ha un'autonomia di 10 chilometri a velocità fino a 60 km/h.

Così c'è molto da considerare come pilota sulla Ninja 7 Hybrid. Semplicemente sedersi, avviare e partire è cosa del passato. Si pongono domande come: Voglio cambiare marcia? È sufficiente la trazione elettrica? Voglio guidare in modo più sportivo? E così via.

Per descrivere meglio il sistema, lo divideremo in due parti. In modalità sportiva, la Ninja corre convenzionalmente sul motore a combustione. I suoi 60 CV forniscono un'accelerazione decente, con i cambi marcia effettuati tramite le palette. Se non basta, premendo il pulsante ampio sulla sinistra della manopola dell'acceleratore si attiva il motore elettrico, fornendo un'ulteriore coppia di 20 Nm per cinque secondi. Questa opzione è indicata da un grande display blu "E-Boost". Con un po' di pratica, questo funziona bene e l'extra potenza è chiaramente avvertibile. Questo boost extra è quasi indispensabile per i sorpassi sulle strade di campagna.

Cambi marcia bruschi

Tuttavia, mentre il boost si integra senza soluzione di continuità nella entrega de potencia, los cambios manuales de marcha pueden producir a veces interruzioni de potencia bruscas que el piloto no puede controlar y que varían en intensidad en función de la tracción. Los cambios de marcha suaves se logran de otra manera. E, naturalmente, l'uso del boost scarica la batteria, ma bisognerebbe viaggiare molti chilometri e usarlo spesso perché accada. Una volta vuota, ci vogliono circa 50 minuti di guida per ricaricarla completamente.

La seconda parte è la modalità eco. Quando l'automatico è attivato, la Ninja scala rapidamente per risparmiare carburante. Anche qui, i cambi marcia sono bruschi; la sesta marcia viene raggiunta a poco più di 60 km/h. In questa modalità, la Ninja è mansueta come un agnello, adatta per crogiolarsi. Non è disponibile l'E-Boost, ma è ancora possibile selezionare il cambio manuale.

Non consigliato per il parcheggio in salita

E l'inedia? L'elettronica riconosce quando la moto è ferma e inserisce automaticamente la prima marcia. Poi basta girare l'acceleratore - e la Kawasaki parte. In modalità eco, parte inizialmente elettricamente, prima che il motore a combustione si accenda. A proposito, la Ninja aiuta anche a spingere. Puoi attivare la modalità spinta (fino a 3 km/h) con un piccolo pulsante sulla sinistra, che aiuta nella manovra. Inoltre, è importante notare che la Ninja non ha il blocco del cambio, quindi è meglio non parcheggiarla in salita.

Un pensiero che ci è venuto in mente quando abbiamo iniziato è stato: A causa della trasmissione automatica, il pilota non può più controllare la coppia del motore tramite la frizione. Tuttavia, ci sono situazioni di guida in cui questo è molto pratico - come navigare agilmente in strette curve a gomito. Peccato che non abbiamo avuto l'opportunità di testarlo.

In totale, i nostri giri hanno dato un consumo di carburante di 4,4 litri per 100 chilometri, con noi che abbiamo guidato principalmente in modalità sportiva. È un valore decente. Ma ammettiamolo: Chi guida una motocicletta e fa attenzione al consumo di carburante?

Concludiamo: C'è tanta tecnologia in questa Kawasaki - e una sfida nell'abituarsi. Quindi, dovresti investire circa 13.000 euro per così tanta tecnologia? Dopotutto, motociclette come la Honda Africa Twin 1100, la BMW F 900 XR o addirittura la Kawasaki Ninja 1000SX sono in questa fascia di prezzo. In definitiva, spetta a ciascuno deciderlo. Consigliamo un test drive approfondito.

Kawasaki Ninja 7 Hybrid - Specifiche tecniche

Motore : Raffreddato a liquido, due cilindri in linea, 451 cc di cilindrata, quattro valvole per cilindro, 43 kW/60 CV a 10.500 giri/min, coppia 43,6 Nm a 7.500 giri/min; iniezione, 6 marce, catena.

: Raffreddato a liquido, due cilindri in linea, 451 cc di cilindrata, quattro valvole per cilindro, 43 kW/60 CV a 10.500 giri/min, coppia 43,6 Nm a 7.500 giri/min; iniezione, 6 marce, catena. Motore Elettrico : Motore AC trifase con magneti permanenti, 7 kW/9,5 CV, coppia 24 Nm a 2.800 giri/min, batteria: Litio-ion da 1,4 kWh, peso: 13 kg.

: Motore AC trifase con magneti permanenti, 7 kW/9,5 CV, coppia 24 Nm a 2.800 giri/min, batteria: Litio-ion da 1,4 kWh, peso: 13 kg. Ciclistica : Telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica USD ø 41 mm anteriore, non regolabile, escursione 12,0 cm; monoammortizzatore centrale, escursione 14,0 cm; pneumatici 120/70 R 17 (anteriore) e 160/60 R 17 (posteriore); freno a doppio disco da 300 mm con pinza flottante a doppio pistoncino anteriore, freno a disco singolo da 250 mm con pinza a doppio pistoncino posteriore.

: Telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica USD ø 41 mm anteriore, non regolabile, escursione 12,0 cm; monoammortizzatore centrale, escursione 14,0 cm; pneumatici 120/70 R 17 (anteriore) e 160/60 R 17 (posteriore); freno a doppio disco da 300 mm con pinza flottante a doppio pistoncino anteriore, freno a disco singolo da 250 mm con pinza a doppio pistoncino posteriore. Dimensioni e Pesi : Interasse 1,53 m, altezza sella 79,5 cm; peso (tank pieno) 227 kg. Capacità del serbatoio 14 l

: Interasse 1,53 m, altezza sella 79,5 cm; peso (tank pieno) 227 kg. Capacità del serbatoio 14 l ** Prestazioni**: Consumo in prova 4,4 l/100 km, carico utile: 180 kg, autonomia circa 300 km, rumore di fermo: sconosciuto dB, velocità massima: 193 km/h

Prezzo : 12.990 euro

