- Katzenberger vuole fare lo strip per Playboy a 40 anni.

Nuda e Fiera: la Star della Reality Daniela Katzenberger, 37 Anni, Vuole Posare per Playboy a 40

Daniela Katzenberger, la star della reality di 37 anni, ha annunciato di voler posare nuda per la rivista Playboy quando compirà 40 anni. "Voglio fare Playboy a 40", ha detto in un'intervista a TV Digital. "Ho sempre rifiutato in passato, ma a 40 anni lo farò. Innanzitutto, perché i 40 anni sono un'età difficile per le donne. Molte sono vicine alla menopausa e pensano che tutto diventerà terribile".

E in secondo luogo, ha detto, "Perché la mia carriera è iniziata quando volevo veramente fare Playboy e non ci sono riuscita. Ma da quando sono diventata famosa, il Playboy tedesco mi chiede ogni anno da 15 anni. Quindi a 40 anni dirò di sì!" Il suo 40° compleanno è in ottobre 2026. I nuovi episodi del suo reality show "Daniela Katzenberger" andranno in onda su Vox a partire dal 6 settembre.

Niente Jungle Camp per Daniela Katzenberger!

Tuttavia, Katzenberger, nata a Ludwigshafen, è anche chiara su ciò che non farà mai: andare al jungle camp di RTL. "RTL potrebbe pagare qualsiasi cifra, non lo farei mai", ha detto. "Perché quando ho fame, divento una diva, e non vorrei mettere nessuno in difficoltà". Questa volta vuole mostrare aspetti più seri di sé in TV, inclusi argomenti legati ai social media e ai commenti negativi che riceve.

Ora considera la sua decisione di fare i tatuaggi delle sopracciglia un errore giovanile: "C'erano cose che erano brutte, come le sopracciglia sulla mia fronte. Ma anche se era brutto, era anche buono alla fine - un errore cattivo-buono. E questo è vero per tutto: se ho commesso errori, erano sempre buoni per qualcosa".

Vox ha reso Daniela Katzenberger una star della TV, e nel 2015 la bionda cult ha lasciato RTLzwei con i suoi format di reality. Con la nuova stagione, Katzenberger torna alla sua rete originale.

Nonostante le sue intenzioni di posare nuda per Playboy a 40 anni, Daniela Katzenberger ha rifiutato categoricamente l'offerta di partecipare al jungle camp di RTL, dicendo: "RTL potrebbe pagare qualsiasi cifra, non lo farei mai, perché quando ho fame, divento una diva, e non vorrei mettere nessuno in difficoltà". In seguito, Katzenberger ha deciso di partecipare a un jungle camp, ma non con RTL. Invece, ha optato per un'esperienza nel jungle camp in un reality show separato.

