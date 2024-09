Katy Perry rivela la sua estravagante espressione di affetto

Katy Perry è nota per la sua musica e il suo carattere facile. Durante un podcast, la cantante ha condiviso alcuni dettagli piccanti sulla sua vita privata, facendo allusioni ai prossimi compiti del suo partner Orlando Bloom. Secondo la cantante di "Roar", trova molto attraente vedere che lui ha fatto i piatti e ha riordinato gli armadietti della cucina. Ha inoltre dichiarato: "Dovresti prepararti per un po' di azione", facendo riferimento a un'anteprima del nuovo episodio del podcast.

Perry ha sottolineato che lo intende letteralmente, dicendo: "Quello è il mio linguaggio d'amore". La 39enne, che ha un figlio di tre anni con il suo ragazzo attore, non ha bisogno di regali lussuosi come una Ferrari rossa come simbolo d'amore. Invece, chiede semplicemente: "Fai i dannati piatti e ti ricambierò", ha esclamato.

Le sue dichiarazioni hanno scatenato risate nella sezione dei commenti dell'post di Instagram. "Scommetto che Orlando sta strofinando l'intera cucina in questo momento", "Questo è già il mio episodio preferito" e "Non sapevo che Katy Perry fosse così divertente" sono alcuni dei commenti. Un utente ha commentato ironicamente: "Il suo team di pubbliche relazioni sta lavorando a pieno ritmo".

I suoi Segnali di Avvertimento

Più tardi nella conversazione, la conduttrice Alex Cooper ha chiesto a Perry quali caratteristiche preferisce in un partner. Perry ha risposto: "Non sono più attratta dai narcisisti".

Quando le è stato chiesto quali potrebbero essere i segni di avvertimento che indicano che un potenziale partner non potrebbe essere adatto a lei, Perry ha fatto notare: "Qualcuno che dice di conoscerti meglio di quanto tu conosca te stesso". Ha aggiunto: "Qualcuno che non aiuta, qualcuno che cambia continuamente le regole o qualcuno che ti destabilizza emotivamente tirando via il tappeto da sotto i tuoi piedi".

Katy Perry e Orlando Bloom hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, ma si sono separati brevemente dopo circa nove mesi. Hanno ripreso la loro relazione a settembre del 2018 e la loro figlia Daisy Dove è nata ad agosto del 2020. La coppia si è fidanzata a febbraio dell'anno precedente.

Katy Perry ha sottolineato il suo linguaggio d'amore unico, dicendo: "Per me, l'intrattenimento viene dal vedere Orlando fare i piatti e riordinare gli armadietti della cucina". In seguito, ha parlato delle sue preferenze in un partner, dicendo: "Non sono più attratta dai narcisisti. I segni di avvertimento per me includono qualcuno che dice di conoscermi meglio di quanto io conosca me stessa".

Leggi anche: