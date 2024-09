- Katy Perry ispira Orlando Bloom ad affrontare le faccende domestiche in modo unico.

Katy Perry non si sottrae dal parlare d'amore, vita e, in modo più specifico, sesso nel podcast "Call Her Daddy" con la conduttrice Alex Cooper. Come cantante che è stata con l'attore Orlando Bloom per otto anni, arriva persino a definirlo "cavallo selvaggio" in un momento. Ma ciò che è ancora più intrigante è la storia dietro le quinte.

Proprio come molte coppie, Katy Perry e Orlando Bloom condividono alcune responsabilità domestiche e non si affidano esclusivamente al personale. Anche se tenere pulita la cucina a volte causa qualche discussione tra loro, Orlando Bloom potrebbe trovare l'occasione di litigare valida se significa ricevere una certa ricompensa da Perry. Lei dice alla conduttrice, "Se scendo le scale e trovo la cucina immacolata, con tutti i piatti lavati e gli armadietti chiusi, allora dovrebbe prepararsi a una piccola sorpresa".

Perry va ancora oltre, esprimendo che apprezza lavare i piatti più di ricevere un regalo sfarzoso. "Non ho bisogno di una macchina sportiva rossa lucente! Posso uscire e comprarmene una. Limita il disordine. E per questo, ti darò una piccola sorpresa". Questa affermazione lascia Cooper momentaneamente senza parole, ma Orlando Bloom ha già parlato della loro vita sessuale con la 39enne in passato. In un'intervista con "The Guardian", ha menzionato che la loro vita sessuale si era ridotta poco dopo la nascita della loro figlia.

Ora, loro figlia Daisy Dove ha quattro anni, e sembra che le cose siano tornate alla normalità. La coppia è fidanzata dal 2019 ma non si è ancora sposata, almeno non pubblicamente. Quando le viene chiesto del suo tipo di uomini prima di Orlando Bloom, Katy risponde francamente, "Non sono più attratta da individui egoisti". Questo porta naturalmente a una discussione sui segnali di pericolo nelle relazioni. Perry dice che qualcuno che continua a oltrepassare i limiti, emotivamente destabilizza te e pensa di conoscerti meglio di te stesso è un grosso segnale di pericolo per lei.

"Non mentirò", ha confessato Katy durante il podcast che trova più gratificante quando Orlando Bloom tiene pulita la cucina, implicando una sorpresa speciale in cambio. Più tardi nella conversazione, ha rivelato di non essere più attratta da individui egoisti, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco nelle relazioni.

