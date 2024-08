- Katy Perry è sotto indagine per un video girato a Ibiza.

Rabbia per Katy Perry in Spagna: Le autorità stanno indagando sulla squadra della pop star americana (39 anni, "Teenage Dream", "Dark Horse") per aver filmato illegalmente un video musicale in una riserva naturale a Ibiza. La produzione del video non ha richiesto il permesso per le riprese, ha annunciato il ministero dell'ambiente delle Isole Baleari a Palma (Mallorca). Perry aveva girato il video per il suo nuovo singolo "Lifetimes" a Ibiza e sull'isola vicina di Formentera. La cantante non era inizialmente disponibile per commentare.

Sono state avviate indagini preliminari per le riprese non autorizzate, ha dichiarato il ministero in una nota. Tuttavia, l'autorità ha sottolineato che non è sospettato alcun "reato ambientale", poiché le riprese foto e video nella riserva naturale Ses Salines sono consentite con l'autorizzazione preventiva.

Nel video di "Lifetimes", Perry si vede correre e ballare tra le dune in vacanza, tuffarsi da scogliere nel Mar Mediterraneo e festeggiare felice nei club. Il canale YouTube ufficiale della cantante e songwriter ha superato i 2,5 milioni di visualizzazioni in soli cinque giorni.

