- Katy Perry e' sotto indagine per un video girato a Ibiza.

Rabbia per Katy Perry in Spagna: Le autorità stanno indagando sulla squadra della pop star americana (39 anni, "Teenage Dream", "Dark Horse") per aver filmato illegalmente un video musicale in una riserva naturale a Ibiza. I produttori del video non hanno richiesto il permesso per le riprese, come ha annunciato il ministero dell'ambiente delle Isole Baleari a Palma (Mallorca). Perry aveva filmato il video per il suo nuovo singolo "Lifetimes" a Ibiza e sull'isola vicina di Formentera. La cantante non era inizialmente disponibile per commentare.

Katy Perry corre tra le dune

Sono state avviate indagini per le riprese non autorizzate, ha dichiarato il ministero in una nota. Tuttavia, l'autorità ha sottolineato che non è sospettato alcun "reato ambientale", poiché le foto e i video nelle aree interessate della riserva naturale Ses Salines sono permessi dopo l'autorizzazione preventiva.

Nel video di "Lifetimes", Perry viene mostrata mentre corre e balla tra le dune in vacanza, salta dalle scogliere nel Mar Mediterraneo e festeggia allegramente nei club. Il video sulla pagina YouTube ufficiale di Perry è stato visualizzato più di 2,5 milioni di volte in soli cinque giorni.

Le riprese non autorizzate per il video musicale di Katy Perry si sono svolte nelle Isole Baleari, specificamente a Ibiza e Formentera. Nonostante l'illegalità, non è sospettato alcun reato ambientale poiché erano richieste le autorizzazioni per le foto e i video nelle aree interessate della riserva naturale.

Leggi anche: