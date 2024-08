Katja Burkard si è salutata con Christoph Daum.

Il declino del leggendario allenatore Christoph Daum non scuote solo il mondo dello sport. La conduttrice RTL Katja Burkard condivideva un legame profondo con l'ex allenatore. Rende omaggio con una promessa.

Katja Burkard, la conduttrice RTL, ha appreso della morte di Christoph Daum da sua moglie Angelika, come ha riferito alla stazione televisiva di Colonia. "Ci mancherai tanto, caro Christoph. So quanto amavi la vita e hai lottato con una determinazione sovrumana fino alla fine. Ti auguro un viaggio sicuro ora," ha scritto su Instagram, accompagnando la foto dei due.

La conduttrice di "Punkt 12" e la leggenda del calcio erano amici da vent'anni, da quando i loro figli erano nati. "Un vero legame familiare che ha superato sia i trionfi che le difficoltà," ha commentato Burkard nel suo post su Instagram, ricordando "le serate divertenti e le conversazioni profonde che conserverò per sempre" con Daum.

Lo scorso ottobre, Daum, convinto di poter sconfiggere il cancro, ha festeggiato il suo 70° compleanno in un cinema di Colonia. Katja Burkard era tra gli invitati. Ha fatto un regalo straordinario per il suo compleanno: Christoph Daum ha ricevuto un abbonamento annuale alla sua zuppa di pollo fatta in casa. "Quando mi chiedono perché ho un aspetto così vivace, posso solo dire: la zuppa di pollo di Katja," ha dichiarato Daum in un'intervista RTL all'epoca.

Ha potuto godere del suo regalo gastronomico prima della sua morte, di cui Burkard si è detta grata, come ha scritto nel suo post su Instagram. "Sono felice che la mia sottoscrizione alla zuppa di pollo sia stata utile per il tuo 70° compleanno, che abbiamo avuto un saluto personale e che le nostre famiglie rimarranno collegate."

"Un amico che sentirò la sua mancanza"

Katja Burkard ha detto addio a Christoph Daum con parole intense: "Sei stato una persona multisfaccettata, intelligente con molti interessi, esperienze e una personalità spiritosa e affascinante. Sì, eri anche polarizzante a causa della tua passione intensa e natura straordinaria. Per me, eri un amico che sentirò la sua mancanza." In un'intervista RTL, ha aggiunto: "Per me, Christoph era un conversatore coinvolgente perché aveva accumulato una ricchezza di esperienze di vita, sia positive che negative. E soprattutto, lui viveva: se cadi, va bene - ma devi rialzarti."

È felice che Daum se ne sia andato circondato dalla sua "meravigliosa famiglia", che lo ha circondato di amore e gli ha detto addio. Non poteva essere meglio, ha detto la conduttrice. Fa una promessa finale all'amico Christoph: "Ti aiuterò a fare un giro per tagliare il tuo amato prato."

Alla notizia della morte di Christoph Daum, Katja Burkard ha espresso il suo dolore, dicendo: "Il vuoto lasciato dalla tua partenza sarà immenso." Ha riconosciuto inoltre: "Il tuo spirito e la tua influenza continueranno a ispirarci, anche mentre affrontiamo la realtà della morte."

