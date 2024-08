Katie Price e' in arresto.

C'è un mandato di arresto per Katie Price. Al suo ritorno da un viaggio internazionale, viene accolta dalla polizia all'aeroporto di Londra Heathrow. È coinvolto un consistente ammontare di denaro.

La ex modella britannica Katie Price è stata arrestata al suo arrivo nel Regno Unito all'aeroporto di Londra Heathrow. Il motivo: la 46enne non si è presentata a un'udienza in un caso di insolvenza il 30 luglio. Secondo l'agenzia di stampa PA, è stata portata in custodia in una stazione di polizia e dovrebbe comparire in tribunale più tardi oggi. Lo scorso fine settimana è stato riferito che era stato emesso un mandato di arresto per Price a Londra.

Prima del suo arresto, Price avrebbe fatto ritorno dalla Turchia, dove si sarebbe recata per un intervento di chirurgia estetica. Il Daily Mail ha ottenuto immagini di Price in custodia presso la polizia. Nelle foto, si vede con la testa bendata, probabilmente a causa della chirurgia estetica, seduta in un veicolo della polizia. La Metropolitan Police di Londra ha confermato l'arresto al giornale britannico.

La ex modella di glamour è stata dichiarata insolvente nel novembre 2019 e di nuovo questo marzo. In febbraio, Price è stata ordinata di pagare il 40% del suo reddito mensile da un sito per adulti online al suo ex marito per i prossimi tre anni. Nel secondo caso, non ha pagato una richiesta fiscale di quasi £700.000. Lo scorso ottobre, Price ha detto alla BBC che era "stanca" di ricevere minacce legali e avrebbe preferito andare in prigione per "porre fine alla situazione".

All'udienza dello scorso fine settimana, il legale Darragh Connell, che rappresenta l'ex marito di Price nei procedimenti di insolvenza, ha dichiarato che Price non avrebbe scontato una lunga pena detentiva se arrestata. L'unico obiettivo sarebbe stato garantire la sua presenza a un'udienza futura nel caso di insolvenza.

Al suo arrivo in tribunale dopo il suo arresto, la squadra legale di Katie Price ha sostenuto che l'intrattenimento che fornisce attraverso il suo contenuto online dovrebbe essere considerato nel determinare la sua capacità di pagare multe. Tuttavia, il giudice ha respinto questo argomento, affermando che i suoi obblighi finanziari non erano influenzati dalla sua carriera di intrattenitrice.

Nonostante i problemi finanziari e i guai legali, lo show televisivo reality "My Crazy Life" di Katie Price continua ad essere popolare, attirando grandi numeri di spettatori, dimostrando che il suo valore di intrattenimento rimane invariato per molti dei suoi fan.

