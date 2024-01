Katie Ledecky batte il record mondiale degli 800m su percorso breve

L'americana ha ridotto di quasi due secondi il precedente record di Mireia Belmonte (7:59.34), stabilendo il nuovo miglior tempo di 7:57.42.

Ledecky ha quasi battuto questo record la scorsa settimana, quando ha completato i 1500m a tempo di record con un tempo parziale di 8:00.58, a un secondo dal record mondiale.

"Dopo la settimana scorsa ho spinto molto su me stessa", ha dichiarato Ledecky, come riporta il sito web della FINA, l'organo di governo mondiale dello sport.

"È bello avere tutti questi tifosi qui a fare il tifo per noi. È bello avere dei punti di riferimento (nel percorso breve).

Come nel caso del suo record di nuoto sui 1500 metri, la Ledecky è stata in testa fin dalla prima virata, sempre in testa al ritmo del record mondiale, e non è mai sembrata disturbata dai suoi compagni di gara.

Solo la canadese Summer McIntosh è rimasta a poca distanza da Ledecky, ma anche lei ha perso terreno nella seconda parte della gara e alla fine ha chiuso al secondo posto, con quasi 10 secondi di ritardo.

"Mi stavo mettendo sotto pressione dopo la mia nuotata a Toronto. Avrei voluto farlo a Toronto. È sempre bello poter sentire un po' di pubblico. È un modo divertente per iniziare l'autunno e dare il via alla stagione", ha aggiunto Ledecky.

"Di solito non iniziamo la stagione con un incontro di livello internazionale, quindi è un po' diverso per me".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com