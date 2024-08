Surie Cruise va al college - Katie Holmes, prima di andarsene, orgogliosa di sua figlia.

Era un sostegno per Katie Holmes (45) dopo la sua separazione da Tom Cruise (62): Ora, sua figlia sta spiccando il volo. La diciottenne Suri Cruise sta per iniziare il college e sua madre ne parla apertamente in un'intervista a "Town & Country" magazine.

Holmes, che è solitamente riservata, ha concesso l'intervista per promuovere il suo spettacolo a Broadway, "Our Town", e ha parlato dei suoi sentimenti come madre. "Sono orgogliosa di mia figlia. Certo, mi mancherà la vicinanza, ma sono really orgogliosa di lei e sono felice", ha detto l'ex moglie di Tom Cruise, da cui si è separata nel 2012.

Ripensando ai primi giorni di Suri al college, Holmes ha ricordato i suoi giorni da studentessa alla Columbia University. "Ricordo quell'età, quel momento di inizio. È emozionante imparare su di sé e ho adorato quel periodo", ha detto.

È improbabile che Suri segua le orme di sua madre e vada alla Columbia. Pochi settimane fa, è stata vista indossare una felpa della Carnegie Mellon University in un video TikTok, suggerendo che potrebbe frequentare l'università privata di ricerca a Pittsburgh, in Pennsylvania.

Cosa studierà Suri Cruise?

Si vocifera che Suri abbia un talento artistico, ma Holmes non ha confermato se sua figlia intenda studiare moda. Come sempre, Holmes tiene la sua e la vita privata di sua figlia lontano dai riflettori.

La star di "Mission: Impossible" Tom Cruise, che ha anche la figlia Isabella (31) e il figlio Connor (29) con Nicole Kidman (57), sembra avere un ruolo minimo nella vita di Suri. Per il diploma delle superiori di Suri a giugno, Suri ha utilizzato "Suri Noelle" invece di "Suri Cruise", secondo un articolo del "Los Angeles Times". Noelle è il secondo nome di sua madre. Cruise è stato avvistato a un concerto di Taylor Swift (34) invece di partecipare alla cerimonia di diploma.

